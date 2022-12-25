酒店奉行原始面貌反而評分高　斯洛文尼亞酒店木材外觀有深意

不知道各位選擇酒店會以什麼為條件？奢侈豪華，寧靜舒適，歷史味重，還是與大自然融合為一？於斯洛文尼亞一個旅遊勝地Rogla，有一所非常原始的建築將會成為當地的酒店，特別的建築方法，還有全以木材成形的外觀都是獨特之處，有點像古代的建築，與周遭環境配合起來很有原始粗獷的風味。

圖片來源：Enota Architects

這所Hotel Rogla即使尚未完成，已成為當地評價最高的酒店，一眼便看得出來，這所自然酒店以未受破壞的自然浪漫景色來作招睞，還有很多設想了的住宿設施有待落成，所以計劃還會有所改變的，例如擴建多功能公共區域和游泳池，然而這樣的話便會在當地景觀中有點過於突出，新的部份可能會採納獨立外觀設計，特別是採用全木材以融入景觀。

圖片來源：Enota Architects

酒店的設計工作室是Enota Architects，擴建計劃以「連接無法連接的事物」為設計主軸，將立面與屋頂融為一體，其實是直接將立面變成一堆屋頂，木材自由堆疊起來，甚或任由其自然老化，這樣反而可以與周圍景觀融合在一起，這個建築方法並沒有參考現代建築方案，而是直接地將周圍的森林和傳統的農村作設計藍本。

圖片來源：Enota Architects

酒店的內部明確劃分了公共空間和私人空間，使人覺得即使原始，也能住得安心。整個項目的特點是較高的樓層向北面的森林開放，而所有房間的天花板高度都顯得略低，並面向南面的滑雪場。樓層高度的差異成為一個垂直的大廳、樓梯和電梯，這種設計可以提供豐富的交叉視野和自然採光，公共部分和住宿部分之間建立了明確的分隔。人們心底裡都響往著大自然，近年愈來愈盛行深度遊與大自然交流多於在城市中血拼，或許在日後會見到更多猶如Hotel Rogla般的精彩設計。