阿聯酋沙迦山區度假村｜將懸崖露營轉化為寧靜、安全、奢華的體驗

2023年的到來，大家有否許下願望，以新心態去迎接新一年？禁止出行的時期終於過去，大家的冒險心是否又燃起來了？位於迪拜的一所建築設計工作室Ardh Architects，決定要設計一個既奢華而又充滿冒險精神的懸崖露營體驗，膽子夠大的話，可以坐擁未必人人見到的風光景象。

Floating Retreat（圖片來源：Ardh Architects）

Ardh Architects設計的Floating Retreat是位於沙迦山區的一個沉浸式度假勝地，與傳統的奢華方式不同，這裡提供的是獨特的體驗，高峰山谷令人有心動的感覺，這躺旅程一定讓人一輩子難忘。結合了戶外探險的刺激與現代住宿的舒適，房間的形狀是一簇簇懸掛在岩石山脊之間的透明三角形房子，外型如露營帳篷一般，整個設計的靈感，來自於懸崖露營這項活動，可是這次更加安全，更加奢華一些。

Floating Retreat（圖片來源：Ardh Architects）

在吊艙中可以享用舒適住宿所需的所有便利設施，度假村還提供了各種休息、探索、攀登和徒步旅行的活動，讓客人可以融入當地文化及景色。這個頂目是與沙迦投資和發展局合作開發的，旨在通過為人們提供一個接觸該地區自然美景的空間，去了解其豐富的文化和遺產，振興當地旅遊業並提高環保意識。

Floating Retreat（圖片來源：Ardh Architects）

Ardh Architects希望打造一個沒有壓力、寧靜的住宿空間，提升平靜的品質，以自然特徵和活動為主，只有在這個不受人為干擾的地點方能體驗到的，遠離日常生活的喧囂。很適合在疫症之後，想讓身心靈重生的客人，可以刺激人生，重燃起這二三年來平淡了下來的生活，寧靜祥和的氛圍亦可洗滌精神。