北京「森林書苑」面向未來的圖書館｜嶄新建築技術可持續性設計

圖書館是記載知識與歷史的寶庫，讓人接觸人類文明偉大的智慧，有著承先啟後的作用。在北京有一座北京城市副中心圖書館／又名森林書苑，是面向未來的圖書館，旨在為未來圖書館設計的許多方面樹立新的標杆，包括建築技術、社會和環境可持續性等。

圖片來源：Snøhetta

北京城市副中心圖書館位於北京市通州區城市綠心森林公園北側，設有古籍文獻館、非物質文化遺產館、開架閱覽區、智慧書庫、報告廳等，設計理念源自中國傳統文化符號「赤印」，俯瞰下去猶如一枚巨型的玉璽印章，印在城市這幅畫卷上。於2018年由Snøhetta設計工作室贏得國際設計競賽，於2020年工式起動，矚目的16米高玻璃外殼是為中國首個自立式玻璃幕牆工程。圖書館設計為學習、知識共享和公開討論提供一個現代而永恆的空間，並展示北京和整個中國的豐富文化。與傳統圖書館截然不同，充分利用技術、智能設計和本地資源。

圖片來源：Snøhetta

支撐屋頂的柱子猶如銀杏林般的樹冠，一片片形狀各異的銀杏葉片在屋頂打造出一片森林傘蓋，每個樹柱也是一個建築技術組件，讓人可以得到置身於自然環抱之中，坐在樹下閱讀你最喜歡的書的感覺。在技術上是為一個分佈式技術系統，可以解決氣候控制、照明、聲學和雨水處理問題。圖書館寬敞的開放空間旨在將人們聚集在一起，透明的建築立面亦向外界的行人展示內部活動，邀請進入空間。

圖片來源：Snøhetta

在設計和建造過程中，努力在可持續性方面達到最高標準，屋頂集成了太陽能建築元素，取代了傳統的屋頂和立面材料，可以利用屋頂來生產可再生能源。屋頂也有懸挑以減少過多的太陽射線，東面和西面的牆壁上的玻璃高度降低，並增加南面和西面的遮陽設計。至於建材方面主要在當地採購，透過設計而減少柱子和屋頂的定制需求，從而減少物料的浪費。