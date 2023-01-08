建築女王最後一件設計｜匠心建築模組為受難地區庇護兒童遺愛世界

Zaha Hadid Architects是著名的英國建築工作室，在世界各地都有知名的地標設計，於香港也能見到，例如香港理工大學賽馬會創新樓，和即將落成的中環甲級商廈The Henderson。創立人Zaha Hadid女爵士是首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師，有「建築女王」美譽，可惜在2016年3月31日逝世，享年65歲。

The Henderson（圖片來源：Zaha Hadid Architects）

這位對世界影響重大的建築女王，她最後一件設計作品，是與非營利教育基金會Education Above All合作進行的一個項目，為整個中東地區流離失所孩童所設計的學校和診所。這些設計是由模組化結構組成，以鋼框架和混凝土基礎固定，支撐拉伸的織物牆和屋頂。一個約長12米、8米寬的模組可以容納45名學生，頂部裝有燈飾，半透明物料可以讓更多的光線進入。在上年多哈世界杯舉行完畢之後，卡塔爾希望世界杯的影響力可以在外地持續開去，於是將一些模組提供給國際移民組織使用，這些新捐贈的模組能為也門、敘利亞和土耳其當地多達數千人帶來安全、學習和娛樂。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

工作室開發了一種堅固、經濟高效且輕型的模塊化建築系統，採用織物圍護結構來建造可以進行多種調整的結構，模組帶有一系列彎曲的帆狀物，可以提供遮蔭並賦予獨特的外觀。組件方便運輸到目的地再組裝現場建造，亦都方便拆卸以及可以擴展。

雖然時代發展迅速，然而世界上仍然有很多地區的人民，遭受著流離失所、極端天氣、戰爭等等這些天災與人禍影響著，對年輕人與兒童往後的人生影響重大，所以這些模組雖然簡單，卻意義重大，可以為庇護、學習、應急住房等提供機會與空間。