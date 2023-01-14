武漢建設中國最大圖書館｜獨特外觀源自對武漢地理環境的思考

在武漢興建了一座或許是中國最大的圖書館，佔地140,000平方米，外貌有別於傳統的圖書館，有三個大門口可以讓門外客看到內裡的情況，激發人們的好奇心。

圖片來源：MVRDV

武漢中央圖書館由荷蘭建築工作室MVRDV設計，為了滿足武漢當地發展的要求，提供閱讀、學習、交流、創新等功能，外型設計從周圍環境中取經，強調武漢位於河流交匯處、被城市景觀包圍的概念，並且不僅在形式上，而且在內部特徵、空間質量和材料也用了河流的雕塑力量。從遠處觀望過去，會發現三個門口面向城市的不同面貌，並參考了周圍建築物的不同高度，每個出口都指向一個獨立的視覺，有最高的天際線，有低矮的公園全景，以及長長的弧形窗戶環繞著相鄰的廣場，這裡要吸盡人們的視線。

圖片來源：MVRDV

有一個寬敞的底層公共空間，供遊客全天享用，而且如你走得愈高，學習和閱讀空間就會愈是安靜。武漢的地形是一個重要的靈感來源，從水平方向看湖泊，另一方面有高樓林立的城市衍生出垂直的概念，這是自然與城市的對比。 在旁邊的公園，種植了與武漢的氣候條件相符的樹木，有助在陽光強烈的區域提供遮陰處。主要的公共區域則被建築物的西北角遮擋，原生植物幾乎不需要維護並保持全年的活力，在雨季避免雨水泛濫並在炎熱的夏季減少熱島效應。

圖片來源：MVRDV

武漢炎熱氣候會加劇能源消耗，因此建築採取了多項措施，例如建築的立面採用書架狀圖案的百葉窗，以遮蔽內部，更密集地分佈在最需要遮陽的地方。細心留意之下，會見到建築物的基座向後退縮，是為形成提供遮陽的空間。建築還配備了自然通風系統、高效照明系統，進一步降低了建築的能源需求，融入圖書館流動屋頂形狀的太陽能板提供了一部分可再生能源。