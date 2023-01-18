新春賀年禮盒｜匠心挑選特色之作　豪華矜貴、傳統港式情懷任君選

即將到來的農曆新年是一年之中最需要花時間心思準備的節日，隨著疫情逐漸退去，相信大家早已準備好心情去拜年或探望親朋，就更需要預備好寄載心意的禮物，連同祝福一起送出去。

「安康常樂」賀年禮盒（$1,458港元）（圖片來源：Fortnum & Mason）

顏色主導——Fortnum & Mason

有著三百年歷史的Fortnum & Mason，向來以禮盒、禮品聞名於世，今個新年亦不例外，特意推出四款祝賀禮盒，還一反傳統地以主色調配合祝福作設計。「安康常樂」是品牌的經典顏色尼羅河之綠，同時利用象徵福、祿、壽的珊瑚色作提亮，再添上雍容華貴的金色，流露出健康愉悅的氣息；至於「歡欣吉慶」則具備濃厚新年氣氛，將大紅色配搭黃色和寶石藍，旨在散發歡樂暖意。

尊貴的金色與新年氣氛不謀而合，再注入代表生命力的橙色，以及萬象更新的綠色，營造出「富貴豐足」禮盒象徵朝氣、活力、豐盛的開始。如果送禮對象為女性的話，這款「愛頌和諧」就最好不過。華麗又不失女性的嬌美，用上歡愉的紫色、洋紅色和粉紅色調，兼顧青春甜美與高貴傲氣，實是氣質之選。以上四款禮盒僅限於K11 MUSEA旗艦店發售。

瑰麗賀年糖果盒（$528港元）（圖片來源：香港瑰麗酒店）

瑰麗賀年糖果盒，獨立包裝新春食品包括紅瓜子、黑瓜子、糖蓮子、紅棗合桃、芝麻曲奇、炸油角、迷你合桃酥及果仁酥 （每款口味各兩包）（圖片來源：香港瑰麗酒店）

玩得又食得——香港瑰麗酒店

即使是平日不好糖果的朋友，來到新年總會吃一點，並且會在家準備好糖果盒供客人享用。今年香港瑰麗酒店聯同一家本地設計工作室Editecture推出限量環保賀年糖果盒，匠心設計既奢華又環保，同時充滿趣味。糖果盒以傳統飛行棋遊戲為藍圖，可以在歡聚之時一起遊玩。此外，禮盒的用料是將酒店廢棄的床上用品和布草循環再造，製成精美白兔型棋子，亦可作筷子架重複使用，至於包裝盒則以FSC認證的紙張和大豆油墨製成。

圖片來源：agnès b. CAFÉ

賀年美食配咖啡——agnès b. CAFÉ

傳統賀年禮盒，不外乎都是糖果、零食，不過agnès b. CAFÉ卻認為配上甜食最好還是咖啡。推出的法式新春賀年禮物籃，除了有法式濃情朱古力、科西嘉島朱古力果仁醬、agnès b.特調香茗與美酒等，今年還特意特入經典蝴蝶酥和便攜裝咖啡包套裝，五款咖啡包括Le café agnès b.、Brazil Sao Francisco、Indonesia Sumarra Queen Ketiara以及烘焙程度不一的Ethiopia Hambela Wate，多款口味足以配搭各式賀年小食及甜品，過一個甜而不膩的浪漫新年。

手工賀年禮籃（$888港元）（圖片來源：香港瑰麗酒店）

傳統港式情懷——Artisan Lounge

如果想貫徹傳統，K11 MUSEA的Artisan Lounge亦特意為大家準備了手工賀年禮籃，包含一系列寓意吉祥的傳統手工食品如歷史悠久的老字號八仙餅家的芋蝦、懷舊特色食品竹苑冰脆龍鬚糖、金好棧韓國特級花菇禮盒、特級蝦子麵禮盒，還特意配搭Artisan Lounge的月光白氣泡茶和琥珀碧根果仁，滿滿的傳統港式情懷並且鹹甜皆備，說得上是不常見又非常貼切新年氣氛的禮品。

新春豪華禮物籃（$4,388港元）（圖片來源：香港麗思卡爾頓酒店）

豪華矜貴——馬爹利×香港麗思卡爾頓酒店

對愛酒之士而言，新年禮品收到美酒就最好不過。今年馬爹利與香港麗思卡爾頓酒店聯手推出新春豪華禮物籃，主角當然不少得Martell Noblige干邑，配搭美酒還需要賀年美食，酒店匠心製作的黑糖糕薑汁年糕禮盒，還有龍井茶葉、天龍軒X.O.醬、天龍軒琥珀腰果、澳洲壹頭鮑魚、牛肝菌禮盒、日本乾瑤柱等，如此多款名貴食材共冶一爐，寓意富足安康，送禮大方得體。