成都科幻博物館今年落成　即將舉行世界科幻大會和2023年雨果獎

雨果獎被稱為科幻界的諾貝爾獎，是一個每年頒予最佳科幻和奇幻作品的獎項，名字向著名作家、出版商Hugo Gernsback致敬，他出版了世界上第一本科幻小說雜誌。原來在成都，也有一座成都科幻博物館正在慢慢成型，由著名建築團隊Zaha Hadid Architects所設計，預計會在今年完工，並在此舉辦第 81 屆年度世界科幻大會和 2023 年雨果獎。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

在成都興建一座科幻博物館，是因為成都向來是中國領先的科幻小說創作基地，當地有一本《科幻世界》雜誌在1979年出版，影響著許多著名作家。成都位於四川，培養了非常豐富的歷史以及獨特地方文化，例如三國時代的蜀國，青銅時代三星堆文明雕刻，這些文明具有令人費解的神秘景象，外型有著外星人文明的形態，所以成都周遭向來都擁有無窮的幻想空間。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

成都現時已發展成為一個擁有超過2,000萬居民的城市，並成為一個重要的科學創新和研究中心。博物館的外觀設計模仿一顆不斷膨脹的星雲，從內部的一個中心點輻射出來，能量場分散到不同區域，寓意用想像力去體驗生活。所在位置與湖岸邊的自然景觀融為一體，步行路線從城市和鄰近的地鐵站延伸到周圍的公園再回到建築的中心，創造出一個城市探索之旅，並將博物館的展覽館、教育設施、咖啡館和其他便利設施聯繫起來。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

博物館佔地59,000平方米，可以舉辦向類似的展覽、會議、活動和畫廊。還擁有一個劇院、一個會議廳等等。內部有一個採光充足的中央中庭，其大窗戶面向壯觀的山景，進一步將博物館與周圍環境聯繫起來。建築符合中國綠色建築最高標準，以最大限度地提高構成、場地條件、太陽能的效率，自然混合通風可以改善成都悶熱的天氣，嵌入博物館的屋頂天篷，安裝了太陽能板有助於滿足建築的能源需求，並可以在夏天為玻璃幕牆遮陽。種植了該地區的原生植物，還收集和儲存雨水以進行自然過濾和再利用，減輕洪水壓力並增加整個城市的生物多樣性。