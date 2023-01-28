應對海平面上升　著名建築工作室提供一系列方案：應共存而非抵抗

面對氣候變化的問題，科學家和學者每時每刻都在為人類付出，原來建築師亦同樣努力，思考人類的城市和居住環境，如何可以抵禦火災、洪水、地震和強風等等自然災害。最近著名荷蘭建築工作室MVRDV發布了一個研究，以溫哥華海濱為試點，為面對海平面上升的城市規劃提供可行的方案。

圖片來源：MVRDV

根據政府間氣候變化專門委員會，去到2100年海平面將會上升高達兩米，為一些沿海地區帶來許多問題，低窪地區甚或不可以再發展社區。荷蘭有近半國土面積低於海拔1米，超過1/4低於海平面，所以又有低窪之國的稱呼，建基於荷蘭的MVRDV對於海平面上升問題相信更為身同感受。相比於其他大型災害如火災、地震等等，海平面上升是一個漸進式的過程，所以人類於現在開始是有時間去作出應變和適當準備的。

圖片來源：MVRDV

傳統上來看，應對水災、阻擋水位依靠堤壩和圍牆，然而長此下去亦不是有效的辦法，必須採取其他方法，工作室指出以往人類的應變方法大多是抵抗，由現在開始應該思考共存、恢復、互惠的概念。再加上城市對我們而來說是非常重要的，並不能夠說搬走就搬走。溫哥華知道需要為未來的海平面上升做好規劃，並幫助易受洪水侵襲的海岸線，該市組織了 Sea2City 設計挑戰賽，以溫哥華False Creek（福溪）沿岸的海濱作為測試案例，目標在2100年及以後的未來創造了一個重新野化的願景，他們認為，古人、原住民比現代人更懂得與水共存，有一些地方值得效法。

圖片來源：MVRDV

MVRDV制定的解決方案針對新建築和改造不同地點，包括漂浮的棲息島、適應性房屋、辦公室、體育設施和文化空間，混合用途的高層建築和升高了的小社區，通過結合可滲透的地面覆蓋物、社區空間和雨水緩衝區來增強城市的抗洪能力。每個新建結構的提案都根據重新野化的海岸線景觀指定了位置，一些將坐落在水面上，一些佔據潮間帶。在應對海平面上升能力的同時，還可增加住房供應，改善生物多樣性。