越南建築工作室總部打造成垂直農場　彌補城市化造成糧食供應問題

過去我們見到許多垂直森林的建築案例，在建築中可以創造舒適的微氣候，淨化空氣，讓城市變得美觀。在越南有一間建築工作室，感到在快速的城市化進程中，越南已經遠離了曾經作為廣闊熱帶森林的起源。缺乏綠色地帶會導致各種社會問題，例如由於汽車過多造成的空氣污染、洪水和熱島效應等等。

圖片來源：Vo Trong Nghia Architects

如果城市繼續被混凝土所佔領，新一代將會慢慢失去與自然的聯繫，而且隨著越南轉向以製造業為基礎，這對環境亦造成了影響，開始面臨乾旱、洪水和鹽鹼化的加劇，危及糧食供應。於是Vo Trong Nghia Architects最近完成了一個城市農業辦公室，是它在胡志明市的總部，由混凝土作框架的建築，上面卻覆蓋著蔬菜、水果和草藥變成垂直農場，目的是將綠色空間還給城市並促進安全的食品生產，展示了垂直城市農業的可能性。

圖片來源：Vo Trong Nghia Architects

垂直農場的立面由懸掛式花盆組成，能夠獲得充足的陽光，以最低的能源消耗提供安全的食品和舒適的環境，它用儲存起來的雨水灌溉，採用雙層磚牆內有空氣層，保溫性能更好，並有助於減少空調的使用。辦公大樓以混凝土框架建造，而花盆是由鋼架結構支撐，可以允許隨著植物的生長而靈活地重新佈置。內部空間暴露出來，內裡有由深色木材家具和極簡主義的燈具佈置，與外面植被佈滿的鮮綠色形成鮮明對比。

圖片來源：Vo Trong Nghia Architects

在內部工作區圍繞著中庭，採用滑動玻璃門可以通往陽台區，以便收穫花盆中的作物，還有屋頂花園為種植植物提供更多空間。連同屋頂花園和地面以及牆壁，整個系統為場地面積提供了高達 190% 的綠化率，相當於 1.1 噸的作物收成。