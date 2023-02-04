火人祭鼓勵藝術表達自我　倒置沙漠之花形式興建心之殿堂溫暖人心

最近熱議的一套日劇《噬亡村》，劇中的食人疑雲和神秘祭典吸引觀眾一再追看，故事中的隱世村落奉行以前流傳下來的奉納祭，不過本來奉納的活人來到現代變成了巨型稻草人，吃人變成了火燒草人，然而，吃人的習俗其實並沒有消失⋯⋯

回到現實世界，原來還真的有一個「火人祭」，不過與故事中的傳統截然不同，起源於80年代幾位年輕人在海灘開始的夏至營火儀式，他們會豎起數米高的木製人像和木狗並點燃，後來持續幾年之後因為被警方阻止，便移師到內華達州的黑石沙漠舉辦，活動之後由非營利組織Burning Man Project主辦，每年參與人數越來越多。

《噬亡村》故事中的祭典會豎起巨型稻草人並點燃（《噬亡村》劇照）

火人祭（Burning Man）並非一個神秘祭典，而是鼓勵社區意識、藝術、表達自我的一個活動，在活動中可以參與社群活動、進行藝術或荒誕行為，並且遵從大會指定的10項原則：極致包容、無私餽贈、去商品化、自力更生、展現自我、社區精神、公民責任、不留痕跡、積極參與和活在當下。往往吸引民眾參加的是活動中出現多樣的藝術形式，包括音樂、表演和流動街頭戲劇等，參與者會因為活動而義務設立一所臨時城市名為黑石城，每次的營區主題都會因應參與者而有所不同。

圖片來源：Instagram/2023temple

2023年的火人祭將會興建一座神殿「心之殿堂」，設計採用倒置的沙漠之花的形式，由波蘭藝術家 Ela Madej 和加州藝術家 Reed Finlay 設計，作為一個既引人注目又有意義的空間，人們可以在這里反思、釋放、更新。外觀覆蓋著來自東歐的傳統花卉圖案，在自然光和燈光照射之下產生引人注目的視覺效果。神殿頂部有一條長長的突出物，猶如這朵花倒置的莖，可以作為燈塔或日晷使用。神殿以一個12角星為基礎，形成了一個中央聚集空間，最中央是玫瑰祭壇，會發出柔和的光芒，包含了大約 100 朵大大小小由參與者設計的玫瑰。 入夜之後神殿燈火通明，帶有溫暖的氛圍，讓想尋求安逸與寧靜的人一種被愛包裹的感覺。