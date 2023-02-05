應對海平面上升邁阿密提出設計浮動房屋比賽　科幻可持續村落得獎

正當人們已經響應環保，然而氣候變化已經被認定為不可阻擋，一些後果很大機會會在未來發生，例如海平面上升。世界各國近年都為這個問題作出應對，因為當大部分沿海城市即將被淹沒，對國家、社會和民生都會有非常大的影響。邁阿密早前舉行了一個名為「Arch Out Loud」的浮動房屋設計比賽，為了當沿海地區已被海洋佔領時，可以建造出新的漂浮家園，以新的生活方式重新開始。

圖片來源：Gabriele Filippi Architetto

這一個比賽最後由建築工作室Gabriele Filippi Architetto勝出，其設計方案「綠水村」連接邁阿密沿海公園及一群自然島嶼，沿著海岸線將會出現一系列超現實的漂浮住宅區，由一系列相同的六邊形棲息地組成，這些棲息地被綠色植物包圍，並與可再生能源系統相結合，一個個彼此並列，在海洋中形成了一個不規則的有機網絡。

圖片來源：Gabriele Filippi Architetto

綠水村的每個人工島都會由金屬、木材和玻璃製成房屋，根據住宅類型有分為一層或兩層。每個棲息地的形狀都是一個不規則形狀的玻璃和金屬籠子，擁有生活環境、寧靜的花園和公共會議空間。這些結構以綠色為主題表達與空間的關係，出行要靠船隻，所以也建造了小港口，再由一條連續而蜿蜒的木行人道連接著起來。

當人們要搬遷到綠水村，證明人類正接受著氣候變化帶來的惡果，所以綠水村亦要兼顧著可持續性，建築標誌性的特徵代表著所應用到的技術，如收集雨水來節省和有效重用水資源，靠近海邊所以有著風力優勢，將會設立風力渦輪機和桅杆位於建築的頂部以用於可再生能源發電。