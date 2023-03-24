皇室名流搶住的老牌奢華酒店　登日本最高建築頂部飽覽富士山全景

老牌酒店收割機的革新之路。

最近，多徹斯特酒店集團（The Dorchester）宣佈進軍東京，新酒店位於最高樓火炬塔頂部。這是品牌首次入駐東亞地區，此前，它僅在歐洲和美國管理9間酒店。提起多徹斯特，大家也許有些陌生。這間極小眾奢華酒店集團，旗下成員均是超百年的古董級酒店。比如，倫敦多徹斯特酒店、巴黎雅典娜酒店和比佛利山酒店。可以看出，多徹斯特並不急於擴張，更偏愛通過收購獲得管理權。就連官方都絲毫不避諱投資等字眼。

但，突然將目光瞄向亞洲（先後落址杜拜和東京），並且均是新建建築，與品牌之前的風格大相徑庭。不免讓人猜測，多徹斯特終於開始革新轉型了。（點擊放大瀏覽）▼▼

+ 16

01 東京多徹斯特 日本天團聯手打造

東京多徹斯特酒店在千代田區東京站附近，正好是日本橋、丸之內、大手町和八重洲的中間點。該區域分佈著兩間四季、安縵和虹夕諾雅，多徹斯特的亮相必將會掀起奢華酒店新一輪風潮。大樓歸日本老牌財團三菱集團所有，集團旗下有個很出名的温泉酒店伊豆別府三養莊，日本天皇曾下榻過。

三菱集團擁有高空酒店還是首次，建築高390米，將超過日本第一高大阪阿倍野和東京鐵塔，還未建成已經是當地最值得關注的項目。對於日本來說，這棟超高大樓具有跨時代象徵意義。因為處於地震帶，長久以來東京高樓的高度都不能超過東京塔。建築由松田晃司擔任主負責人，高層部分交給藤本壯介，低層由永山祐子完成。抗震成了大樓需要克服的最大問題，建築師將採用尖端的抗震設計和技術，即使位於日本這樣的地震帶，建造這麼高的樓也不用擔心安全問題。

東京多徹斯特酒店高居53~58層（共63層），在酒店便能一覽東京灣、東京中心以及富士山全景。酒店最大亮點是天空嶺，距離地面300米的空中花園，設置綠植環繞的空中步道，讓住客在城市也能感受到自然魅力。除了酒店，火炬塔還將租售約50套公寓住宅，最大房間有400平方米，毫無疑問將成為日本租金最貴的住宅之一。

同時，該區將計劃建造四個新的主建築，包括變電站大樓、水務及污水處理大樓，以及Tokiwabashi塔。火炬塔和Tokiwabashi塔之間將修建佔地7,000平方米的休閒廣場，廣場將通向日本橋河。未來，這裏將分佈餐廳、購物中心、辦公空間等娛樂場所。

同場加映：LVMH二少求婚地點並非自家酒店？這家羅馬經典奢華酒店贏盡富豪心（點擊放大瀏覽）▼▼

+ 16

02 杜拜The Lana 城中新地標？

更早些時候，多徹斯特酒店集團開始佈局歐美之外的市場，走出第一站是杜拜，新酒店名為 The Lana ，預計明年開業。The Lana 由Foster + Partners建築事務所和設計師組合Gilles & Boissier聯手操刀，落址杜拜城中的哈利法塔區，可以欣賞杜拜最美日落。

品牌向來以套房聞名，The Lana 提供21間套房。每間套房均為住宅式設計，開放式佈局將葱鬱熱帶景觀盡收眼底。其餘客房無不彰顯奢華，大理石拼接地板搭配屏風隔斷，營造出温馨的居住氛圍。此外，酒店30層的屋頂泳池設有休息涼亭；夜幕降臨，則是派對動物們狂歡的場所。

03 首間多徹斯特翻新回歸

雖然多徹斯特酒店集團成員大多都是百年曆史的奢華酒店，但它很年輕，2006年成立至今僅16年。提起它，不能不談的是倫敦多徹斯特酒店——集團收購的首間酒店並以此命名。酒店位於海德公園旁，伊利沙白女皇曾在此舉行單身派對。不僅受英國皇室喜愛，它還是各國名流、首腦在倫敦的首選居停地之一。

今年2月，倫敦多徹斯特酒店開啟全面翻新改造，是自1989年以來規模最大的翻新工程。由 Pierre-Yves Rochon 和 Martin Brudnizki 設計工作室聯手，前者負責入口、The Promenade以及客房，後者負責酒吧的翻新。

不少奢牌都將東京作為邁向亞洲的第一步，最為人熟知的便是亞洲首間四季酒店椿山莊，不僅革新了東京奢牌酒店的生活美學，還讓四季在亞洲站穩腳跟，為後來的擴張奠定基礎。多徹斯特能否複製傳奇，我們暫時還沒有答案。但，可以肯定的是，東京奢華酒店新一輪風潮來了。