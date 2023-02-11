阿爾巴尼亞首都地拉那金字塔　野獸派建築重生為人民的紀念碑

金字塔神秘又宏偉，對古文明的憧憬油然而生。現代人即使未能完全複制出金字塔，也可以用自己的力量去打造一座座現代版金字塔，在2023年即將有一座會翻新落成。

圖片來源：MVRDV

位於阿爾巴尼亞首都的地拉那金字塔（Pyramid of Tirana），由著名建築工作室MVRDV操刀，它是一座重要的遺產建築，作為紀念碑早建於1988年用來紀念當地共產主義領袖Enver Hoxha，近年進行了戲劇性的翻新，水泥結構將被重複使用，帶有野獸派的強烈味道，有望成為地拉那文化生活的新樞紐和新一代的象徵地標。

圖片來源：MVRDV

這座佔地11,835平方米的金字塔過往曾作為紀念Enver Hoxha的博物館而建造，亦在戰爭期間作為北約的臨時基地，對於當地人來說，金字塔是戰勝政權的象徵，亦相當親民，年輕人會到此聚會或塗鴉，經常會夜闖從高處斜坡上滑下來玩樂。久而久之金字塔的結構日益惡化需要修複或重建。MVRDV希望將它打造成一座人民的紀念碑，而非選擇拆除，具有挑戰性的部分是在建築與周圍環境之間建立一種新的關係。

圖片來源：MVRDV

利用樹木和其他綠色植物為這個開放空間增新的外觀，周遭會創建一個由教室、工作室、咖啡館和餐館組成的村落，建築為盒子狀，為青少年提供軟件、機械人、動畫、音樂和電影等新技術的免費課後教育，大部分結構在大部分的時間都對外開放。為了貫徹可持續發展目標，本來堅固水泥外觀並非浪費地拆除，而是根據循環經濟原則進行調整，例如使用最初裝飾立面的石磚作為水泥中的材料。金字塔的改造展示了一座舊建築如何適應新時代，同時保留其複雜的歷史，野獸派建築是一個再生利用的理想選擇。