沙特阿拉伯再有驚人項目　高400米巨型立方或成世上最大建築結構

巨型立方體空降地球！聽起來是不是很像科幻電影出現的橋段？沙特阿拉伯總是能夠將這些科幻情節變成現實。沙特阿拉伯目前正在開發的幾個大型項目，每一個都是現代世界奇觀，例如170公里長的長城城市The Line。近來當地政府再宣布多一個驚人計劃，一個400米高的立方體摩天大樓即將現世，是利雅得穆拉巴市中心計劃的一部分。

一個400米高的立方體摩天大樓即將現世，是利雅得穆拉巴市中心計劃的一部分。（圖片來源：Mukaab）

Mukaab是佔地19平方公里的開發項目其中一個中心部分，位於利雅得市中心的西北面，計劃將會成為沙特阿拉伯首都的一個新市區。一旦落成之後，將會毫無疑問地成為世界上最大的建築結構之一。這座高400米的驚人超高層摩天大樓，亦會是當地最高的建築，而且這個立方體每條邊長一樣是400米，外觀有夠突破性，內裡同樣獨特。

400米高足以成為驚人的超高層摩天大樓，亦會是當地最高的建築，而且這個立方體每條邊長一樣是400米（圖片來源：Mukaab）

立方體建築內裡包含了一個螺旋塔，設有商店區，文化藝術區以及旅遊景點，將來更廣泛的開發項目將會包括100,000個住宅單位和9,000個酒店客房，商店區域將會擴展至超過980,000平方米，稍後還會加入佔地140萬平方米的辦公空間。將商業、住宅以及辦公用途合而為一。

Mukaab是佔地19平方公里的開發項目其中一個中心部分，位於利雅得市中心的西北面，計劃將會成為沙特阿拉伯首都的一個新市區（圖片來源：Mukaab）

以上的區域還只是基本設施，作為市中心的重點發展項目，希望可以彌補現時城市的不足之處吧？還記得在世界盃舉行期間，當地面臨了酒店客房的嚴重不足。雖然當地旅遊設備正密鑼緊鼓的興建中，當地政府還希望將多達80個娛樂和文化場所、技術和設計大學，多功能沉浸式劇院以及標誌性的博物館納入其中，令到該城市的吸引力大增，兼顧到文化與商業的發展，以及當地民生的需求。同樣作為沙特2030年願景計劃的一部分，Mukaab目標在2030年完工。