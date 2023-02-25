泰國曼谷創新環保創科大樓　足以成為未來可持續設計的地標性建築

愈來愈多的人開始關注環保問題，可持續性理念成為了現今建築界的一個重要議題，開始探索可持續發展的建築設計，旨在打造更多綠色、健康、人性化的作品。著名的國際建築設計公司，總部位於挪威首都奧斯陸的Snøhetta一個最新項目，是為泰國曼谷一個創科園區設計一座佔地250,000平方米的混合用途建築，這個規模意味著它不光是一座建築，而是會成為泰國首都未來的地標，為當地提供大型綠化公共空間以及藝術、創科企業的空間。

圖片來源：Snøhetta

Cloud 11大樓是一個展示可持續性理念的創新性建築，每個樓層都設有一個綠色花園，可以過濾空氣和吸收二氧化碳，同時自然地減少室內溫度、熱量和能源的消耗。建築設有多個公共空間，可以供城中居民使用，例如餐廳、休息室和觀景台等。這些空間將成為該市新的聚集地，促進人與人之間的互動和交流。同時，這些公共空間有望吸引更多的遊人來到，促進城市的發展。大樓還設有多個可持續發展的設計特點，例如太陽能板、雨水收集系統和使用可循環再生的材料，有效減少能源和資源的浪費，同時提高建築的可持續性。

圖片來源：Snøhetta

正當人們愈來愈重視環境和可持續性問題，這種趨勢相信在未來還會繼續發展下去，這個建築項目的成功也反映了可持續發展在現代建築中的重要性和可能性。Cloud 11的獨特外觀旨在反映其數據中心的功能：提供高效能的數據存儲和處理能力，以滿足不斷增長的數碼化需求。外觀展現出這是一個擁有無限可能性的虛擬空間，同時在現實世界中佔據著一個具有代表性的位置，縱使興建的過程具有挑戰性，包括許多技術和工程上的困難，建築師卻採用了革新的設計和建造方法以確保建築能夠完美實現出來，運用了各種材料包括玻璃、金屬和混凝土，創造出一個令人驚嘆又現代感十足的建築，現已正在興建過程，預計將在2024年落成。

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Snøhetta是一間專門做可持續設計的建築工作室，它於香港也有近期的項目展示了創造實用和可持續建築方面的經驗。位於香港國際機場的航空貨運中心名為「Airside」的項目旨在提供一個高效的貨運處理系統，設計理念是以航空貨運的動態、流動和連續性為基礎，運用了簡潔的幾何形狀和現代化的材料如鋁板、玻璃和不銹鋼，創造出一個美觀而實用的建築。貨運中心還考慮了環境可持續性，擁有多種環保設施包括太陽能發電系統、雨水收集系統和空氣調節系統等等，在減耗同時提高建築的效能。