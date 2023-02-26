日本再有經典建築清拆　業界指再不珍惜未來城市將會變得單一

之前日本東京的「中銀膠囊大樓」確認拆除，引起了很多關心設計、文化的人士的迴響，認為這座建築具有歷史和文化價值無可取代，應該被保留下來。中銀膠囊大樓是日本最著名的現代建築之一，讓人最感興趣的是它房間雖小卻裝備齊全的設計，在70年代這種小型住宅單位是滿足東京快速都市化時期需求的一種解決方案。最近又有一座經典的日本建築要清拆，是建於50年代由著名建築師丹下健三設計的香川縣綜合體育館，由於其獨特的鋼筋結構和彩色外牆而成為了建築界的經典之作。

中銀膠囊大樓（圖片來源：nakagincapsuletower.com）

（圖片來源：香川県立体育館 保存の会）

自從香川縣政府宣布了對該建築的清拆計劃，引起了建築界的強烈反應和批評，甚至一些建築師已經發起了運動來保護這座建築，丹下健三的兒子同是建築師的丹下憲孝亦有呼籲政府重新考慮這個決定，集合到有近4,000個來自業界的簽名仍無力阻止。體育館象徵了現代主義建築的重要歷史意義，有一個獨特的橢圓形結構，兩側微微向上並由四根巨大的柱子支撐，該形式呼應了傳統的日本木船形態。

（圖片來源：香川県立体育館 保存の会）

要被清拆的原因，是因為支撐混凝土屋頂的懸索生鏽導致漏水，其不尋常的設計使其難以修復，預計要花多達20億日元來進行改造，是一個難以承擔的數額。然而，業界人士認為如果日本人不好好地理解建築物如何創造出獨特的城市景觀，未來的日本城市將變得更加單一並且失去吸引力。

（圖片來源：香川県立体育館 保存の会）

丹下健三是日本20世紀最著名的建築師之一，得到1987年第9屆普利茲克獎，是為戰後日本經濟起飛時期活躍起來的代表建築師，啟發了很多後輩，中銀膠囊大樓的設計師黑川紀章是其中之一。他亦是一位重要的教育家，曾在多所大學擔任教授，並經常在國際學術會議上發表演講，還擔任過聯合國教科文組織建築專家委員會主席。他的設計理念融合了現代主義和傳統日本建築的元素，作品呈現出簡潔而堅實的線條，同時保留了日本文化的特色，香川縣綜合體育館正是一例，另外他的代表作還有1964年舉行東奧的東京奧運代代木競技館。