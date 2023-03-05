沙特阿拉伯首屈一指專屬度假村　奢華與舒適並重以長壽養生為題

在沙特阿拉伯正進行一個名為紅海項目的龐大發展計劃，擁有很多浩瀚的項目，其中之一是目的打造成為豪華旅遊勝地的Amaala，內裡有一個吸引目光的體驗式海洋生物中心，設計猶如一個大型人造礁石。正當人們都想計劃未來有機會前往之時，會有所留意當地的酒店住宿，正好近來正式宣布著名水療品牌Clinique La Prairie加盟其中，這條度假村將會採用90年來所開發的最新技術和療法，使客人能夠過上更健康、更充實的生活體驗。

Amaala（圖片來源：Foster + Partners）

Clinique La Prairie（圖片來源：Amaala／Clinique La Prairie）

Clinique La Prairie Amaala是一個佔地36,115平方米、擁有52間客房以及13棟別墅的專屬度假村，目標在2024年落成，整個度假村將使用100%可再生能源供電，對當地動植物生命的尊重等也將貫穿度假村設計的各個方面，絕不希望在發展之際犧牲了寶貴的大自然。整體設計為多個獨特梯形屋頂的白色建築群，除了住宿之外還將設有健康中心、診斷實驗室、博物館、海灘俱樂部、瑜伽室、私人用餐空間和烹飪學校等，這些設施將散布在中央被稱為「長壽廣場」的建築物周圍，以四個不同的類別：醫療、營養、運動和健康來劃分。

度假村由著名建築師John Heah採刀，擅長奢華酒店設計，今次會將傳統的伊斯蘭建築風格與當代工藝互相結合，以提供一個放鬆、冥想和恢復活力的寧靜場所，所以就連度假村周圍的景觀也花盡心思，其特色風格是田園詩般的花園，旨在營造一種寧靜感並為遊客的旅程增添樂趣。

Clinique La Prairie（圖片來源：Amaala／Clinique La Prairie）

在室內設計方面避免過度裝飾和浮誇的設計，而是要以簡潔和精緻的風格來打造空間感。運用了許多天然材料，例如石頭、木材和麻布，以增強客房和公共區域的舒適度。每個客房都配有私人泳池和花園，並且設計上避開了其他區域的視線，讓客人享受到最高品質的養生體驗，同時保證他們的隱私和獨立性。整體而言Clinique La Prairie Amaala是一個極具豪華感和高品質的度假村，所提供的養生體驗非常獨特，長壽和養生主題符合到現代人的需要，亦是一個具有前瞻性的目標。