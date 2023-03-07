葡萄牙波圖鏡面刀鋒大橋設計　為河畔提供美化調節功能創造空間

河流和河畔是城市景觀中不可忽視的元素，人們愛沿著河邊活動，比如跑步、做運動、休息、舉行活動諸如此類，因此美化河畔往往成為城市規劃中重要的一環。有一間瑞士建築事務所Herzog & de Meuron最近為葡萄牙波圖設計一個新的橋樑項目，反光鏡面的外觀非常醒目，旨在改善當地的城市交通狀況，同時也可以成為一個新的城市地標。

圖片來源：Herzog & de Meuron

570 Bridge Porto方案遠望過去猶如一片鋒利的刀片劃過河流，外型具有抽象藝術感酷似雕塑，穿過杜羅河將波圖與加亞新城連接起來，直觀地看可以作為一個連接和觀景平台使用，還有著賦予城市一個嶄新靈活的社會項目、公共和休閒活動空間。橋樑的名字來自其全長570米長度，獨特的外觀設計由兩個主要部分組成，其中一個是一條連續的曲線形路線，另一個是高架人行道，與當地的自然和文化環境相融合。

圖片來源：Herzog & de Meuron

除了獨特的外觀設計外，大橋還用到很多創新技術。例如它的基礎設計採用了自動化技術和3D打印技術，使得建設速度更快、成本更低、且更具可持續性。此外，橋樑還採用了最新的照明技術，使其在夜間也可以成為一個美麗的城市地標。採用反光鏡面的設計包覆著混凝土主體，以增加其耐用性同時強調其視覺上的清晰度。在美學上有助於反映了天空、水面和模糊的城市環境，並且會根據一天中的天氣和時間隨之而有所變化，每時每刻呈現新城市的新動態。

圖片來源：Herzog & de Meuron

在配套方面，將會在大橋附近建設一個新的城市廣場並興建新的碼頭，橋墩在承載橋樑的同時，還支撐著一個薄薄的屋頂，於下面創造了一個私密且公共的空間，可以作為小型音樂會的場地使用，也可以開設咖啡館和酒吧附帶共享戶外空間。在這個橋底空間還會裝飾上鬱鬱蔥蔥的綠化牆壁，薄薄的反光天篷映照出綠化環境和杜羅河水域，同時為電車站提供遮陽效果。夜幕降臨時，則會反射所有光源，與生俱來地演出幻影藝術。