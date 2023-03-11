電影膠片巨大化　建築設計的巧思打造阿爾巴尼亞電視台總部新地標

大家有沒有曾經幻想過，我們日常生活中的物件可以巨大化，成為龐大的建築物，並且可以遊走穿梭其中？葡萄牙建築和設計工作室OODA早前贏得一項建築競賽，為巴爾幹半島西南部的國家阿爾巴尼亞首都Tirana一間電視台重新設計總部，設計靈感來源是電影膠片。

圖片來源：OODA

這座建築的外觀就像一卷卷的電影膠片疊起，彷似有一位巨人將膠片隨意擺放般呈現傾斜的狀態。建築的立面由波浪形的金屬材質組成，模擬了膠片的紋理。建築物的中心是一個大型的天井，周圍環繞著多層樓梯和通道，目的是讓光線和空氣通過建築物的各個角落，從而實現良好的通風和自然採光效果。

設計概念圖（圖片來源：OODA）

設計概念圖（圖片來源：OODA）

在OODA設計團隊的角度，設計通常意味著理解和組織起一連串的概念，但建築真正的本質是源於情感的，設計草稿中一條無窮無盡的粗線條，看似隨性隨心的畫上，是否無比簡單？然而卻充滿靈感貫徹在設計的所有階段與細節之間。 該建築分為八層，共有五個功能區域，包括辦公室、會議室、電影院和其他設施，電影院位於頂層可以容納400個觀眾，作為KLAN TV總部辦公室亦可以為當地提供一個嶄新的文化和娛樂場所，歡迎公眾進入。

（圖片來源：OODA）

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建築選址在Tirana一個快速發展的地區，建築旨在成為該地的新地標，這裡非常開揚，建築會成為整體景觀不可或缺的一部份，根據人們在不同角度前來，建築外觀都會呈現不同形狀，提供了從山脈到城市的周邊地區的360°景觀。除了達到工作和娛樂場所的功能之外，建築也考慮到了可持續發展和環境保護的問題，建築的外部可以減少陽光的吸收，從而減低室內空調的使用，外牆還可以通過收集雨水來進行綠化灌溉和衛生設施使用。結構設計上選擇了一種氣泡板技術，可以減少柱子的數量從而提供更靈活的工作空間。