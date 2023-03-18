杜拜外貌奇特得獎建築　巨形洞孔中和沙塵暴淨化空氣還能提供電力

杜拜是阿聯酋的首府，是一個著名的奢華都市以及經濟中心。當地有很多外貌出眾的高樓大廈，近年的建築項目都旨在建構宜居城市的目標，最近一座由Kalbod Design Studio設計的摩天大樓，針對沙塵暴提供可持續的解決方案，並與城市和建築發展互相結合起來。

圖片來源：Kalbod Design Studio

阿聯酋地區一直面對著熱帶沙漠氣候帶來的不便，大自然的力量一向不可小看，與其抵抗不如與大自然共存。Absorbent Sandstorm Skyscraper從設計到功能都有所考量，建築物透過兩旁排列著有機彎曲的玻璃結構，可以將空氣中的有害灰塵顆粒吸附其中並將之中和掉。這樣做可以改善天氣條件，同時作出空氣淨化的作用，還將在減少能源消耗方面發揮重要效果。

圖片來源：Kalbod Design Studio

Absorbent Sandstorm Skyscraper整個項目由沿著杜拜主要路線的25座高塔所組成，它們排列起來可以增強彼此的功能。主要結構由兩個深空洞組成，吸收顆粒並去除它們的電荷。還會根據風暴的強度而打開不同的程度。沙塵暴與城市能夠透過建築處於平衡狀態，並帶來可持續循環的發展。沙塵暴在進入建築物後經過淨化然後進入位於底部的由鋼和傳熱管製成的隔離區，這些傳熱管從太陽能板收集熱能，將收集到的沙子的溫度提高到600攝氏度從而形成熱電池，可以儲存並為建築物和鄰近地區提供電力，即使在斷電的情況下也能運行幾個月。

圖片來源：Kalbod Design Studio

建築還包括多種用途，從較低層的公共空間到中間的住宅區，在樓頂配有大型實驗室和科研基地，致力於未來研究沙塵暴的性質，並尋找更好的方法來解決這一個自然問題。該設計於2022年的國際設計大獎中奪得了銀獎，設計團隊Kalbod Design Studio說，即使項目再複雜也不要緊，他們對建築的期望是提高生活質素並令受眾產生強烈的歸屬感。希望來自不同世代和文化的人們都能在建築中感受到活力，並像冒險一樣嘗試探索建築的每一部分以獲得新的體驗。