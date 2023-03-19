佛山大地藝術節名設計團隊操刀　太平墟盛世沒落藝術添能量

大地藝術是將大地景觀和藝術合為一體的藝術形式，創作材料取於自然用於自然，將當地景觀加以發揮，成為創作的泉源，吸引觀眾對於本來可能平平無奇的景觀引起注意。現時在廣東佛山西樵正在舉行一場「藝術在樵山」大地藝術節，將一個歷史遺址太平墟以藝術形式重新呈現出來。

太平墟（圖片來源：MAD Architects）

太平墟是一個舊市場，始於明末盛於近代，在八九十年代有很多漁民、商人及村民聚集進行商貿買賣，每逢農曆三六九便舉行市集，這裡亦曾經是連接粵東與粵西的水路重要交匯處，是一個繁華的地標性商業中心。可惜隨著城市化發展，當地漸漸流失年輕人口，再者，網絡化也使這種墟市失去了存在價值，市集慢慢變得冷清。

《時間的燈塔》（圖片來源：MAD Architects）

市場的建築由紅磚青磚屋組成，中間夾雜了水泥房子，雖然建築已被廢棄，但缺乏人文活動之後反而令到植物叢生，展現出另一種生命活力。建築物作為市場的價值已不復存在，但依然承載著人們的記憶和情感。這次由建築工作室MAD Architects負責將市場轉化成為帶有空靈感又多彩的藝術裝置，名為《時間的燈塔》的作品將會展出至2024年夏天。

《時間的燈塔》（圖片來源：MAD Architects）

在平靜的村落與高速發展的城市對比之下，MAD Architects通過藝術創作令人們將歷史和未來連結起來，形成一種超現實的場景，以實體回憶虛幻。三層建築結構被反射材料所包裹，老街的環境會被反射至結構之上，頓時令時間的界限變得模糊起來。多媒體燈柱亦被添上七彩新衣，於白晝隨風飄揚，倍添浪漫之情。於晚上燈柱發揮作用，為對岸增添夢幻色彩。工作室希望藉著這件作品，從老舊的建築之中可以讓人感受到新的能量，讓人不忘歷史和情感，引發出對時間維度的哲學思考。