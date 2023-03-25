韓國先進技術打造世上最大的無軸式摩天輪　首爾之環2025年動工

摩天輪是浪漫的場所，例如在情人節等節日，與伴侶一同坐在摩天輪上，享受美景和浪漫氛圍，可以創造出難忘的回憶。有傳言說，人在受到驚嚇或者刺激的情況，更容易產生強烈記憶點，所以摩天輪這種帶有高空刺激感，卻又行駛緩慢安全便很適合情侶。在韓國首爾，宣布建造號稱世界上最大的無軸式摩天輪，名為首爾之環（Seoul Ring），外觀反傳統，目標在2027年落成啟用。

圖片來源：The Seoul Metropolitan Government

首爾之環的位於天空公園，從銀色婚戒中汲取了設計靈感，主要以鋼材為建造材料，選址本來是前垃圾填埋區，透過摩天輪的落成吸引遊客並改變當地景觀，是一個循環經濟和減緩及適應氣候變化的象徵。摩天輪整體將會從遊樂設施的傳統設計出發，從中加入創新技術如先進的空氣浮力技術，可以在沒有支撐物的情況下平穩運轉，也是世界上第一座懸浮式摩天輪，創造出一種美學與技術兼備的無軸式設計。現時市政府諮詢了國內外建築和工程專家，以確保首爾之環的建設和結構完整性是安全可靠的，如無意外，將會在2025年6月動工。

圖片來源：The Seoul Metropolitan Government

除了作為遊樂設施之外，市政府還希望結合娛樂與文化，為遊客提供從空中欣賞天空公園並了解麻浦區上巖洞蘭芝島的歷史意義體驗。到來的遊客和當地居民可以在此體驗各種節日、文化和旅遊項目。

作為應對氣候變化的措施一部分，市政府著眼於根據周圍環境而構想出來的可持續發展技術。藉著新地標的落成，有望成為提升首爾國際地位和城市競爭力的代表性建築，同時振興當地經濟。選址天空公園還有多一重意義，它具有象徵著通往首爾和統一韓國的大門，該公園在地理位置上靠近北韓，展示了朝鮮民族的和諧與統一。