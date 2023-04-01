東京公廁系列最新作　藤本壯介標誌性白色設計城市中的巨大洗手盆

公廁通常都讓人有污穢、避忌的感覺，因此大部分人除非有急切需要，否則不太會選擇使用。為了改變這樣的負面形象，東京策劃了「The Tokyo Toilet」（東京公廁）計劃，邀請了建築和藝術領域的大師，如安藤忠雄、隈研吾、伊東豊雄、坂茂等人，共同打造了一系列美麗如藝術品的東京公廁。而這個計劃還在不斷推進中，最新的一座東京公廁是由藤本壯介設計。

圖片來源：藤本壯介Instagram

藤本壯介是著名的日本建築師，創立了以自己名字命名的建築事務所，並擔任東京大學的副教授。他的事務所招募了設計師、工藝師和研究員等專業人才，創作出無數傑作，曾獲得多個獎項，包括連續三年的Architecture Review Award、2008年日本建築家協會大獎等等。藤本壯介的作品最具有辨識度的特點就是他常常運用白色設計，因為白色有著清透明亮的特性，就像畫布白紙一樣充滿了無限的可能性，在光影之下會產生變化，並且能與自然環境完美融合。

圖片來源：藤本壯介Instagram

在東京公廁企劃中，藤本壯介的白色設計尤其合適，因為白色代表著乾淨、衛生，再加上外觀猶如巨大的洗手盆，它是在鼓勵大家多洗手還是在視覺上帶來了整潔的感覺呢？洗手盆的流線型外觀在密密麻麻的城市建築物背景中特別醒目，設計理念是要創造一個對所有人開放的容器，容納所有不同年齡和背景的人，讓他們都能享受生活，並包容所有人和所有建築物乃至是公廁都成為生活的一部分。

圖片來源：藤本壯介Instagram

設計的獨到之處在於有機曲線的設計，尤其是設置洗手盆的部分，既然公廁已經是一個巨大的洗手盆，公廁首先就去除了洗手盆，在曲線輪廓上設置不同高度的水龍頭，不同年齡不同高度都能夠使用，幼兒和使用輪椅的人士可以接觸到最低點的水龍頭，非常用家友善。在整體視覺效果上，城市因為密集的建築物總是帶有一種灰灰暗暗的形象，純白帶有明亮感覺的公廁格外醒目。設計還帶有很多隱喻，例如建築中間一棵小樹，提醒大家所有生物都需要用水，水資源是很寶貴的。純白的外觀令人覺得很容易變髒，反而提醒大家要好好清潔，別讓它變得難看不衛生。