德國嶄新人工智能創新園區　與自然共存目標打造世界頂尖科技園

隨著人工智能（AI）的快速發展，越來越多的企業和政府開始重視這方面技術的應用。一個典型的例子是德國海爾布隆人工智能創新園（Ipai），將會是一個集中了眾多創新型企業和機構的場所。該園區由MVDRV建筑事務所負責設計，是一個獲獎的項目，旨在推動可持續發展和智能城市的建設。該項目特別強調了人工智能的技術應用，旨在創造一個可持續的、智能高效的城市生態系統。

圖片來源：MVDRV

人工智能創新園的設計理念是將各種創新型企業和機構聚集在一起，形成一個共同的創新生態系統。其中，人工智能技術是該生態系統的重要組成部分之一。該園區內設有多個人工智能實驗室和研究機構，為企業和學術界提供了一個共同的平台，以開發和應用最新的人工智能技術。設計上採用了獨特的圓形規劃，旨在打造一種可以立即被識別的設計，計劃佔地265,000平方米，除了相關企業和實驗室，亦會包含住房、餐飲設施等等，將印象中嚴肅無趣的科研地帶變成向大眾開放甚至吸納遊客的社區。吸引遊人到來，亦是因為發展人工智能技術需要與人互動交流，汲取意見來學習和進步。

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園區大多數建築結構會採用矩形設計，高度一致為27米，使其能夠高效地使用模組化和有機材料進行建設。園區留下了大量的自然景觀，有草原、樹林還可以看到果園，這些自然元素一方面顯著地增加了碳儲存量，有助於減少碳足跡，另外生物多樣性非常重要，可以作為農業相關的人工智能技術的試驗空間。園區用上大量節能措施，能源消耗比起同等規模園區低80%。可再生能源則主要依賴風力和太陽能，最後包括再造林儲存的碳和建築物本身的隱含碳，整個項目預計在其生命週期內實現100%碳中和。

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此外，環繞園區有一條長1.2公里的道路，這裡可以進行不同的活動如跑步、滑板還有多個觀景台，規劃簡單卻相當靈活，亦為整個園區加添活力。這個項目是由當地政府聯手推動開發的，希望打造一個足以與矽谷等世界知名科技中心看齊的科技園，故此由MVRDV設計出大膽而識別度高的設計，這個標誌性的圓形可以提升國際知名度，甚至可以在衛星照片中看得到。