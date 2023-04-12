Be water建築宜昌大劇院流體外型與自然契合　符合水之精神印象

吸睛又特別的建築，以往大多出現在私人機構或集團企業，任憑如何有效利用資金也是自由的決定。然而近年來很多出色的設計都是開始出現在公共或社區設施之上，惠及社群，令公眾也能享有優質的生活環境。上年湖北省宜昌市打算興建一座宜昌大劇院，並由各大建築團隊參與投標項目，最後由國際建築事務所OPEN Architecture的設計方案贏出。新設計反映出當地自然環境，透過選擇特定的建材、色彩、形狀和構造等方式實現出當地的自然特色。

圖片來源：OPEN Architecture

宜昌大劇院項目面積約7萬平方米，包括有1,600個座位的大劇院、1,200座位的音樂廳、兩個露天劇場等。此外，還將設有教育設施、活動和展覽空間、排練室、咖啡廳、餐廳和觀景台等等，為遊客提供全方位的體驗配套，讓大劇院成為一個開放和充滿活力的公共場所。設計概念以千變萬化的水為主題，OPEN Architecture致力尋找一種超越形狀的形式，大劇院的外觀讓人好奇是水、是山脈還是雲霧？於不同的視角呈現出不同的形態，建築猶如不斷變化的水一樣。這個概念來自宜昌這座城市，宜昌位於長江和黃白江交界處，水是最重要的元素，河江沖刷出峽谷，孕育人民的生活，是城市的靈魂，水看似柔軟，卻有無窮的力量。

圖片來源：OPEN Architecture

好的建築設計，除了反映當地自然環境，亦要考慮當地氣候條件。在保育長江在全球氣候危機的大前提之下，大劇院的建設要對自然環境作出反應，新建設和恢復以前被破壞的場地同步進行，重新建立自然與建築之間的平衡。在河流較高水位的地方，部分建築漂浮著，將空間提高到水平面之上，讓內陸山區的水流自然流入河區，這樣做可以大大減少建築物的佔地面積和挖掘工作。面向內陸的部分會高出一層，創造來的中間空間成為大型半室外花園和梯田花園，還有助於調節建築物的微氣候。

圖片來源：OPEN Architecture

仔細一看預覽圖，會發現有遊人遊走在建築的表面上。有一條蜿蜒的公共長廊連接地面與天台的觀景台，將會向公眾開放。劇院還提供了很多充滿自然採光和通風的工作空間，改善工作環境，為藝術家創造與公眾互動的機會。整體而言，劇院帶有未來感的外觀與海灣風景相映成趣，利用這個獨特的地形優勢，令建築猶如在環境中呼吸般充滿生命力。