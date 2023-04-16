梵高鍾情荷蘭布拉班特　舉行雙年展引起大眾對當地面臨挑戰的關注

建築不光是為人類提供居住和生活的地方，原來也能提起人們對環境和社區問題的關注。荷蘭布拉班特（Brabant）風光明媚，在著名畫家梵高的畫作中常常見到，可見得他也十分熱愛這個地方。

可是這個地方現正面臨種種的問題，由洪水的出現次數越來越多，農業、工業、自然保育地帶都瓜分著有限的土地，還有氣候危機的問題等等。有鑑於此，知名建築工作室MVRDV與Van Gogh Homeland Foundation共同開發一個項目，希望讓大眾了解到該地區即將面臨的挑戰。

圖片來源：MVRDV

透過結合建築和景觀設計，希望可以重新點燃各界人士和普羅大眾對於布拉班特的熱情。以梵高的家園作為概念，是一種易於理解，富有吸引力的方式，在150年前梵高已經從當地的景觀中激發靈感，對這個地方的熱愛，還希望可以繼續延續至未來。

圖片來源：MVRDV

計劃分為三個部分，分括梵高故鄉雙年展、梵高故鄉體驗和梵高故鄉工作室。雙年展會率先舉行，預計在2025年開始，MVRDV的其中一位合夥創立人Winy Maas將會擔任第一屆的策展人。以典型的布拉班特景觀元素作為舞台，戶外展覽遍布整個地方，例如有超級沙丘、園藝塔、雨水室和石南花屋等等，看名字都充滿了田園詩意，這些想法都是啟發自梵高筆下的取材元素。

圖片來源：MVRDV

MVRDV覺得考慮氣候問題時需要大膽思考，所以他們決定不為來賓說教，而是直接地讓人們親身感受乾燥、潮濕的極端氣候變化，同時間展示可行的解決方案。第一屆雙年展不只在景觀中表現出來，還會融入城市之中，並且期望獨特的呈現方式可以引起年輕人的積極關注，甚或是參與到當地的轉型挑戰當中，因為他們周圍環境所發生的事，正是他們在未來需要應對的挑戰。