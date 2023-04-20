名師操刀荷蘭烏得勒支市新地標　傳統與現代結合重新激活城市動力

不知道各位到訪世界各地城市觀光旅遊時，會著迷地留意當地的建築嗎？習慣到處打卡拍照的現代遊客，照片中出現得最多的元素會是建築物，然而與其用相機去觀看世界，例不如切切實實地用眼球去感受環境，細味文化歷史的味道。最近國際知名的Heatherwick Studio，聯同另一間建築團隊BARCODE Architects雙雙被選中，在荷蘭烏得勒支市政府組織的一場建築設計比賽中脫穎而出，這件設計作品飽含著傳統與現代融合出來的味道。

圖片來源：Heatherwick Studio

烏得勒支市政府的目標是提高該市多樣化的形象，並且打造一個新的文化、工作和休閒中心。設計方案要符合烏得勒支的精神，為當地帶來溫暖和歡樂，所以設計命名為Oopen，意味著一個四方八面和內部都開放給民眾，相互連接的設計亦能將各種設施和服務連結在一起。

圖片來源：Heatherwick Studio

設計外觀由各種圓柱體結合，既能夠貼近當地傳統的角形建築的文化特色，也能從中脫穎而出，而不是單純的參考傳統設計。為了促進人們與建築之間的探索，提供一種人與人偶然相遇的環境，所以不僅是一座辦公樓的設計方式，要為這座歷史名城創造出新的地標性公共場所，讓人們再次聚在一起。無可否認地疫情為世界帶來太大的影響，也許也是因為人們的社交距離習慣，以及現代人不想與人接觸的心理，透過建築卻可以把整個地區注入動力。

圖片來源：Heatherwick Studio

建築團隊並沒有將重心太多放在建築的外觀，而是建築的功能，特別著重以人為核心，因為人才是充滿活力的，將不同文化背景的人聚集在一起才真正的反映出該市的多樣性。多個景觀露台進一步增強了這個設計概念，木和鋼結構的結合提供了靈活性，為城市中的野生動物提供一些棲息地，而且是一個旨在實現淨零碳的計劃，目標成為荷蘭第一座零排放混合用途高層建築。於未來，Oopen會進一步體現出城市的創造力，內含室內運動區、滑板公園、可以舉辦文化活動和展覽大型的公共大廳， 一系列靈活的街亭將提供從當地美食、快閃店和各種服務，還有一間舞蹈學校和DJ的練習場所，由內至外將娛樂、休閒、消費、文化等等相結合。