阿曼跨時代博物館大量新技術打造　發展最完善中東國家的千年歷史

來到一個陌生的國家，想深入淺出了解當地的文化和歷史，參觀當地的博物館可以得到全面的認識。在阿拉伯半島最古老的國家之一阿曼（Oman），最近落成了一座新的文化地標，阿曼跨時代博物館（Oman Across Ages Museum）有別於一般以展品為主的博物館，會以一系列身臨其境的高科技體驗帶領遊客穿越這個國家長達8億年的歷史。

圖片來源：Cox Architecture

阿曼是一個先進的中東國家，它的石油儲量達到全球第25位，然而並沒有如周邊以石油為主要產業的國家一樣依賴石油，反而大力推動旅遊業和貿易。阿曼是阿拉伯半島最古老的國家之一，海陸貿易歷史自4,000年前已經開始，現今被世界銀行定義為高收入經濟體，也被聯合國列為過去40年裡發展最完善的國家。

圖片來源：Cox Architecture

新落成的博物館位於馬斯開特（Muscat），是阿曼的首都，博物館由澳洲建築工作室Cox Architecture打造，位於尼茲瓦古城附近，進入眼球的是巨大而又棱角分明的外觀，利用當地的自然景物作為參考，建構出博物館的獨特的幾何形狀結構，尖出來的部分令人幻想到峽谷山脈，與所在地背後的哈吉爾山脈互相對應。

圖片來源：Cox Architecture

博物館內設有圖書館、教室和一個常設展覽的龐大展場，空間達到9,000平方米，展示由一系列多媒體技術帶領下穿越阿曼千年歷史，體驗不同王朝、時代和文明。內裡有模擬出來的考古遺址，用AR技術將古人的活動重現出來。大量應用的3D掃描和打印技術，將岩石和地質結構重塑出來。還有360°劇院的技術讓人身如其境地了解過往的歷史文化。博物館是當地人和遊客的文化和教育標誌，建造的初衷在於慶祝該國自1970年代以來的經濟、文化和社會復興。整體設計是創造一段獨特而難忘的旅程，為過去和未來築起橋樑，為過去的豐富基礎引領到未來。