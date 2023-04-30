美國自然歷史博物館擴建新建築　洞穴般的海綿形狀激發探索慾望

美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）是世界上最多人到訪的博物館之一，高峰期每年有逾數百萬人次光臨，收藏著關於天文學、地球科學、人類學、古生物學、生物學等對人類歷史有重大意義的知識和展品。博物館位於美國紐約市曼哈頓區，自19世紀末開放以來至今由26座建築組成，最新的一座是由芝加哥的建築工作室Studio Gang設計的，內裡猶如一個巨大的海綿狀形態，旨在激發探索和發現的觀感。

圖片來源：Studio Gang

美國自然歷史博物館有很多重要的展品，例如捕獲自1925年重達150噸的藍鯨模型、31噸重的世界最大顆隕石、563克拉的藍寶石「印度之星」等等。然而這些藏品還只是全部的2%左右，大部分藏品都主要用作科研用途而非向公眾展出。Gilder Center是最新的第26座建築，外觀參考了相鄰建築物的羅馬式建築形狀，建築設計著重於內部體驗與其他建築的聯繫，反之外觀設計放輕一點，並不想太過吸引注目。

圖片來源：Studio Gang

建築的中庭有六層高，獨特的內部結構希望可以吸引小孩子生起探索的念頭，並讓每個人見到都感到快樂，對建築師來說也是一個探索空間的樂趣。內裡呈現洞穴般的海綿狀，利用了將混凝土噴射到鋼筋的技術打造，來自於美國西南部的洞穴和峽谷以及地鐵的施工方法，作為一個喚起探索的現代空間，卻可以與自然洞穴和石窟這些自然景觀關連出共同之處。

圖片來源：Studio Gang

雖然外觀不比內裡般獨特，然而也呈現出一種有趣的視覺語言，以一系列複雜而有機的方式些微上升，像是波浪紋般與內裡設計有著呼應，也讓人感到生動有趣，玻璃窗表現出不對稱的狀態更貼合自然，而且不反光不會對鳥類飛行產生阻礙。