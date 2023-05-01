深圳前海新大樓巧妙打開裂縫綠化填滿　為城市帶來雕塑般的美感

著名哥本哈根建築工作室Bjarke Ingels Group（BIG）正在計劃為深圳前海興建一座300米高的住宅和250米高的辦公大樓，兩座建築以傾斜的角度向上逐漸變細，在增加了結構效率之際也微微打開了建築，露出鬱鬱蔥蔥的綠化裂縫。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

建築名為Prisma Towers，有棱鏡的意思，近看有如一塊塊鱗片組成大樓的外牆，精緻的輪廓加上豐富的自然元素，還會在每天不同時間營造出微光。建築有助於進一步提升當地作為深圳新興金融和文化中心的地位，底層為完全開放，為增強連通性將與附近的購物中心和周邊社區連接起來，曲折的行人天橋充當天篷為人們創造遮陽處。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

層層疊起來的綠化元素從底層一直延伸到屋頂，為戶外花園和露台留下空間，東面和西面傾斜的立面安裝了太陽能電池，住宅大樓的窗框內設有通風口以實現自然通風。建築由三個如三腳架般的放射狀的矩形結構連接而成，三個結構跨越不同的高度，為用戶提供了城市和向海的多重景觀，傾斜的特性更為城市景觀帶來雕塑般的美感，傾斜的外牆有助收集雨水，用於建築物的灌溉系統和公共空間維護之上。辦公大樓底層設有公共區域，包括綠樹成蔭的社交空間和酒吧。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

由於兩座大樓都是簡單的棱柱形建築，通過中間「打開」的設計，大樓的地面層獲得了更多的可用空間。開放的立面裂縫和開辟出來的角落空間將大大增加綠色景觀面積，與深圳這個有著許多公園的現代城市相配合。建築有意建在兩條最大的城際鐵路之間，可以通過相鄰的商業地帶進入主要交通樞紐，非常便利。憑著永不過時的簡約設計風格，和引入大自然元素充滿親和力的開放性等，將會變成前海新開發計劃的一個重要部分，正面影響力擴展至大灣區發展，計劃預計將於2025年開始興建。