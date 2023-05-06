中國建築事務所為厄瓜多爾首都建造自然建築　可持續性是首要目標

人類城市發展是無法阻止的進程，然而地球的土地就這麼多，恍如一場人類與大自然爭奪土地的角力。而且失去了大自然，人類也再難以生存，所以城市發展和建築逐漸將尊重和融入自然視為重要任務，很多模仿自然，塑造自然的建築被設計出來。

圖片來源：MAD

中國建築事務所MAD發布了一項位於厄瓜多爾首都基多的第一個混合用途項目「Qondesa」，落成後將是成為該地最高的建築物，MAD希望將自然融入高密度生活，展望與生態共存的未來。所以Qondesa的設計靈感來自其自然環境，與該地美麗的大自然聯繫起來。Qondesa的外觀充滿動態，猶如卡通片中的建築物，實情是模仿建築物周圍的藤蔓的扭曲形態，從大地延伸到天空，頂部逐漸變細，陽台上形成的種植區比喻為發芽的植物。

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Qondesa的外牆採用石頭的顏色，其實周圍的建築很多都是這種顏色的，是由火山岩所建造，來自這座城市附近安第斯山脈中活躍的火山Pichincha。建築的立面有趣生動的有機線條與突出的原生植物互相結合，相映成趣，如果成為城市中最高的建築，將會影響著城市的天際線，線條略略扭曲，營造出優雅的美感。

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Qondesa位置方便，毗鄰基多一個大公園，附近也有地鐵站，大樓的形狀不會阻擋自然光和鄰近建築物的景觀，而且它的形狀是由周圍的自然環境所決定的，所以很好地融入當地自然生態。作為當該市新城市規劃的一部分，旨在創建一個更加環保的城市，所以Qondesa除了種植植物來提供視覺的綠色效果之外，還將採用生態高效工程建造，以確保負責任地消耗資源和能源的措施，從施工階段開始的全面廢物管理，整體地為居民供高生活質量。