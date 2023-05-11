設計解決城市人口流失問題　在市中心享受鄉郊別墅的寬敞和自然

如果可以的話，我們人人都想居所擁有平台和花園，享受陽光與自然，綠化空間呼吸自然空氣心曠神怡，這麼Chill的環境，若果不是搬到近郊去，或者有充足資本都難以做到。是不是選擇了居住在城市就永遠不能擁有這些舒適環境？國際建築工作室MVRDV發表了位於烏拉圭一個住宅項目「Ziel」，透過特別的設計和建築方法，讓城市人都可以享用鄉村別墅。

圖片來源：MVRDV

Ziel是由一系列堆疊起來的獨立住宅組成，設計開揚讓光線和空氣滲透到整座建築裡，並為居民創造大量開放和綠色空間。每個單位都擁有寬敞的陽台或走廊，因應多變的地形，40套單位共有十種獨特的佈局，二、四、六、八層為大樓內所有住戶共享的天井，每層種滿了植物的天井都會形成連接街道和庭院的兩層開放空間，猶如空中花園，為深處的庭院帶來光線和新鮮空氣，視覺上相當養眼。內部居民可以看到庭院外的景色，行人走過又會看到庭院的內部建築。

圖片來源：MVRDV

設計顧及良好的居住環境，屋頂設有休息室和餐廳，聯通下層的健身房和水療中心，那裡還設有綠化景觀和游泳池的共用露台。一樓當眼處將會設有餐廳。建材用料方面不會被設計得單調乏味，一系列不同但互補顏色的石塊以創造出溫暖又樸實的色調。用了四種不同類型的石材為每個單位區分出自己的獨立性，配合青銅窗框將外部飾面連接在一起。

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建築的設計目標是打造宜居空間，身處在烏拉圭首都蒙特維多，這座城市佔了整國的人口三分之一，為人口稠密的城市解決問題。再者，為減少能耗建築應用了很多懸挑結構減少陽光直曬，屋頂裝置了太陽能板，結構帶有大大小小的孔隙，可以很容易地利用自然通風來冷卻空間。整個建築的綠化有助於改善社區的生物多樣性，還有設有蓄水系統提供灌溉。工作室見到該市有很多人成家立業之後會搬離城市，有能力於鄉郊地區買別墅，如果能為他們提供所渴望的別墅，讓他們留在城市，就是一個兩全其美的方法。