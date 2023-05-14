洛杉磯獨特外型建築抗震力高5倍　創意造型將吸引更多創意進駐

身處在香港這塊福地，我們沒有面臨地震或者大型自然災害，然而在世界上很多其他地區，天災出現之後破壞整個社會，很多年來建築師都在努力研究防災結構，直到最近美國知名建築師Eric Owen Moss的Eric Owen Moss Architects耗上了20多年終於在洛杉磯完成了(W)rapper辦公大樓，以覆蓋立面的結構支撐整座建築的特色而變得知名，允許無柱結構因此得到比傳統抗震標準高五倍的抗震能力。

圖片來源：Eric Owen Moss Architects

(W)rapper的結構概念起源於1998年，首次出現在一次俄亥俄州的展覽。與傳統高層結構不同，它由源自多個幾何中心點的曲線組成網絡支撐著建築。每條彎曲的條狀物都圍繞著直線平面的的建築外圍連接地面。這些條狀物支撐在一個地面以下的隔離地基上，使建築能夠在任何地震程度中安全可靠地存在。傳統上面臨地震的高層建築將遭受重大破壞，可能需要拆除或大量重建才能重新使用，然而(W)rapper卻宣稱使用者在地震後第二次便可以回來，暫時是美國唯一採用這種建築方法的高層商業辦公大樓。

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縱使該項目已經開發了數十年，今日終於開花結果，可能是這一帶最安全的建築，而且根據上述的形容，其生命周期可以是永恆的，儘管在結構中大量使用鋼材等碳排放量大的材料，從長遠來看，長壽的建築更有助於減少建築的碳足跡。條狀物覆蓋著灰色的防火水泥石膏，由相同材料製成的外部樓梯與整個結構包裹著並融為一體。

圖片來源：Eric Owen Moss Architects

(W)rapper計劃作為創意中心來使用，與該地區的其他開發項目保持一致，是洛杉磯中部正在進行的35年振興計劃的一部分。傳統上這一帶的建築限制高度為45英尺，(W)rapper卻有235英尺高（72米），為該地區帶來新的規模和用途。此外，(W)rapper的不只因為獨特的建築方法而長壽，還有其風格都很有影響。由於內部不需要柱子而得到開放式的大型內部空間，提高室內設計的靈活性，容許了具有創造精神的開放思想，Eric Owen Moss Architects觀察到，帶有細微差別的建築在同質化的城市中更為吸引，更適合用於創造性和想像力的工作。創意和想法是靈活，是恆久的，所以(W)rapper將會得以長久存在。