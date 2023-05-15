南北極地旅遊最佳時機　從入門探索到深度遊完成人生To do list

【旅遊月】對熱愛旅遊的港人而言，每年六至八月都會是出外旅遊的熱門時刻，原因之一是香港的夏天悶熱潮濕，大家紛紛想透過旅遊避暑，調節身心。說到避暑的極致，大家有沒有想過南北極會是一個好選擇？如果真的有這個想法，可以從何入手？

北極景觀（圖片來源：Intriq Journey）

現今世代旅行非常便捷，安坐在飛機上便能抵達地球上的另一端，原來近年更興起極地旅遊，開往極地探險的郵輪數字不斷上升，探索極地向來是不少朋友的「人生To do list」上其中一項，並且逐漸變得年輕化，符合這個世代所嚮往及時行樂的精神。故此，愈來愈多精品奢華旅遊公司計劃極地遊的行程，至於今回介紹的Intriq Journey更提供北極及南極的旅程可供選擇。

北極熊（圖片來源：Intriq Journey）

南北極向來位置偏遠難以到達，所以每年大約只有數百名旅客動身前往，現時仍然有很多未被大眾發掘的珍奇之處。以北極為例，每年六至八月全天候皆為白晝，並未有大家所想般嚴寒，在近海地帶溫帶最高可達攝氏10 度以上，實是比較怡人的天氣。如果是首次前往，想要小試牛刀的朋友，可以選擇12天的斯匹次卑爾根島旅程，當地是挪威所屬斯瓦巴群島中最大的島嶼，遊客可以深入島嶼上悠閒地逛苔原，探索極地沙漠和冰川，這裡有北極熊、海象和馴鹿等的原生動物，如果想在陸地和海洋之間進行自然探險，可以選擇乘坐豪華的私人遊艇。

被聯合國教科文組織列為世界遺產的伊盧利薩特冰峽灣（圖片來源：Intriq Journey）

另一方面，如果對海洋生物情有獨鍾，則可以選擇14天行程的格陵蘭島之旅，將會沿著格陵蘭島東部、南部及西部的冰冷水域航行，此時可以觀賞野鯨、逆戟鯨和海豹等動物，還有被聯合國教科文組織列為世界遺產的伊盧利薩特冰峽灣，以及北半球最大的冰山——迪斯科灣的艾奇冰川都會映入眼球。最後，如果想進行一次終極的深度探索，16天的旅程可以帶大家乘坐郵輪穿過浮冰的中心，成為極少數站在北極世界之巔的到訪者之一，融入寂靜且超現實的環境之中，恍如置身於另一個世界。

座頭鯨（圖片來源：Intriq Journey）

在另一端，南極可能帶有更多的神秘感，向來作為科學探索之地還有很多地方和事物未被發現，被稱為未受破壞的第七大陸。首次光臨的朋友，可以選擇8天的行程先來建立南極的第一印象，行程包括先乘坐包機飛越德雷克海峽，再到智利的蓬塔阿雷納斯、南極半島和南設得蘭群島。如果想進行深度遊，參與11天的旅程竟然可以深入參觀歷史遺跡和運作中的科研基地，期間會乘坐冰級船觀察到當地的獨有生物。最後，如果想更全面地遠征南極洲，20天的旅程則會先深入福克蘭群島，探索南喬治亞島和南極半島的歷史和文化，此時全球第二大的企鵝國王企鵝以及座頭鯨會成為大家的旅伴，在郵輪上舒適地穿過極地進行探索。至於前往南極最好的日子，則落在每年十一至三月期間，同樣地是全天候白晝氣候比較怡人的最佳時機。

國王企鵝（圖片來源：Intriq Journey）

【北極小知識】

1. 北極有著為地球調節溫度以及製冷的功能，原因是冰層能夠反射八成的陽光。

2. 過去30年地球已經失去了北極四分三的冰川，這裡對氣候變遷的反應最為敏感，暖化速度達到平均的兩倍。

3. 北極熊的膚色原來是黑色的，牠們毛髮是透明而且中空的，我們眼見的牠們為白色，是因為陽光照射下反映出白色雪地的環境。

4. 北極的英文「Arctic」源自於希臘語，是「熊」的意思。可惜由於氣候變化，專家估計30年內牠們的數目將大減65%。

5. 愛斯基摩人是世上唯一全部都居於北極圈以內的民族，他們屬於蒙古人種，由於在極地中生活所以身材演化成矮小而寬厚，平均身高僅有154cm，是北半球最矮的民族。雖然他們一生人幾乎不會吃蔬菜，大部分以肉為食，但由於生活方式原始，所以甚少有疾病，平均壽命達到80歲。

【南極小知識】

1. 最早踏足南極點的是挪威探險家Roald Engelbregt Gravning Amundsen，他帶領的探險隊於1911年12月14日到達南極點。

2. 南極由於有一部分是陸地，而陸地的儲熱能力較弱，所以南極比北極的氣溫更低，全年平均溫度為攝氏零下56度。

3. 北極熊是可以在南極居住的，因為北極與南極的氣候與食物來源皆很相似。

4. 如果在南極使用指南針，普遍是會指向東北方，因為南磁極位於南極東北方，而且正在不斷變化；如果到達南磁極，指南針則會不停地無定向轉動。