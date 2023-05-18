杜拜浮動未來醫療島　全面配套完整服務加強綠化為未來而設計

奢華之地杜拜有很多建築景點猶如藝術品一樣，這些地標充滿未來虛幻感，讓人彷彿置身於未來世界。最近設計團隊Kalbod Studio在杜拜設計了一個滿滿未來感的醫療綠洲，是一個多功能的浮動建築地標，以提供優質的醫療保健服務為主旨，融合尖端技術和可持續設計原則，並且符合當地獨特的地理環境。

圖片來源：Kalbod Studio

這座醫療城很是虛幻，主建築亦是島的中心，以一座佔地100萬平方米的核心摩天大樓為奪目的標誌，像是一座被一分為二向上生長的有機體，俯瞰角度是兩個新月形狀，整個島亦是呈新月形態，正是融入了伊斯蘭宗教的幾何設計元素。主建築將會用於展廳、研發部、科技園、圖書館等等，還有14座提供醫療服務的大樓和24間酒店將位於島的兩端，為尋求治療的患者提供的住宿服務。

圖片來源：Kalbod Studio

醫療城自成一國，是一個獨立的醫療配套綜合體，所以擁有自己的水下交通系統，這種交通方式富有未來感，單軌系統和電動汽車等水下交通設施讓人自由通勤，島上各個位置提供不同的站點以實現高效率的移動方式。整個島主要分為三個重點區域，中間是教育和研究區域，兩側是醫療和居住區，三個區域環環緊扣，提供到全面完整的醫療服務和研究配套，它們中間以懸空道路連接，兼作綠化帶鼓勵人們步行，景觀優美可以欣賞到杜拜和波斯灣的獨特景色。

圖片來源：Kalbod Studio

病人最需要的是呼吸新鮮空氣，培養心曠神怡的心情，所以需要進一步加強綠化功能，在所有建築結構中設有梯田式的種植區，種植各種合適的植物以帶來充足的遮陽和自然通風。此外，整個綠化島嶼還可以改善杜拜這個城市的空氣質素，所以這個項目不光是利用未來感設計，也是為了未來而設計。