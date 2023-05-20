杭州世茂智慧之門簡單就是美　曲線流動外觀與城市景觀和諧融合

為何簡單的東西會比較容易引起人們的興趣和共鳴，也更容易被人們接受和使用？簡單就是美，在外觀上的簡潔，功能和使用體驗上的簡化，可以減少設計中的錯誤和不必要的複雜性。位於錢塘江畔的杭州世茂智慧之門，2座超高層項目為該地區構建一個高度辨識度的城市地標。

圖片來源：EID Arch

杭州世茂智慧之門由EID Arch設計，高度為280米，雙子塔總共提供了總建築面積達370,000平方米的辦公、住宅和零售空間，周邊圍繞著綠色的公共空間，以促進人們到來休閒聚會和交流，水平起伏的立面模仿了鄰近河流的狀態，提供了一種類似對行人友好的氛圍。雖然都是向高空發展的項目，然而與傳統的商業高密度混合用途項目不同，提升了四面八方的公共開放空間，位處錢塘江畔的顯要位置，旨在吸引四方遊客，所以外牆上展示了抽象的曲線流動圖案，使整體感覺充滿活力，又能呼應錢塘江的動態特色。

圖片來源：EID Arch

雙子塔有一種內斂、樸素的美，與高層建築普遍追求高度和特色的趨勢不同，以優雅和開放的姿態靜靜地立於城市之間，以突顯這座城市的文化特徵，形態優美曾獲得2018年亞太房地產大獎中國區最佳超高層建築。外觀進行了豎直線條的處理，配以白玻璃幕牆營造出動態的立面效果，光線折射下會呈現出帶有流動性的變化，猶如錢塘江的潮汐起落。

圖片來源：EID Arch

項目顧及了環保的理念，結構採用巨柱與斜向支撐，盡量節省用料又能夠營造出無柱的室內空間，以細長的形式實現最大的空間使用效率，變得靈活多變，適應市場變化和行業更替，玻璃幕牆高效遮陽，可以減少刺眼的陽光和熱力吸收，同時節省能源。建築的輪廓彷彿被打磨過一樣圓滑無稜角，視覺上舒服又能與城市景觀和諧融合，帶有一種親切的親和力。