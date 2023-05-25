厄瓜多爾國家公園建造全國最高木塔　全景景觀結合傳統與現代技術

南美洲國家厄瓜多爾，是世界上17個生物多樣性最豐富的國家之一，因為赤道橫貫了厄瓜多爾的國境，所以厄瓜多爾Ecuador這個名字，是西班牙語中的赤道的意思。厄瓜多爾的東北部有一個亞蘇尼國家公園，園內擁有豐富的石油資源，因為資源開發，與環保的矛盾日益增加，近來國家公園興建了一座野生動物中心，希望藉由生態旅遊提供經濟收入，將現代發展與傳統和當地獨特的生物多樣性能互相結合。

圖片來源：Caá Porá Arquitectura

當地請Caá Porá Arquitectura和Siete 86 Arquitectos設計和興建文化中心、餐廳和30米高觀景台，項目設計通過與當地社區的參與和研討共同進行。在趨向原始的地帶興建巨型建築的挑戰，需要通過河流路線來運輸材料，基於文化融合，將會結合社區的傳統知識與現代化技術創造出獨特的新建築形式。

圖片來源：Caá Porá Arquitectura

圖片來源：Caá Porá Arquitectura

建造工程中的工人、所需要的食物和建築材料都需要在河上划船2小時進入Napo Wildlife Center，亞蘇尼公園內的Napo Wildlife Center被譽為亞馬遜地區最好的酒店之一，旅遊運營所賺取的資金，都會用於資助社區的教育、生產、社會、文化、組織和保護項目，這一次興建的30米高觀景台的概念，是考慮到需要一個新的餐飲設施和一個即使在惡劣天氣下也可以運作的高架觀察塔，最後觀景台內將會擁有五星級廚房，直達5樓的電梯和27米高的360度全景平台。

圖片來源：Caá Porá Arquitectura

項目形成一座超過面積1,200平方米的七層塔，採用當地木材和石油鑽井的混合結構建造而成，利用複合柱結構可以大大減少材料使用，還附有抗震、抗強風能力的效果，屋頂採用傳統的稻草和棕櫚編織方法製作，使用壽命可以超過20年，每一層都享有全景景觀，並且成為全國最高的木塔。