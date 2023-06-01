越南受氣候變化影響最嚴重　漂浮竹屋成解決方案成本低而高效

環境問題影響著這一代人，還有我們的後代，都很有可能繼續承受。在已發展城市，環境可能熱一點，冷一點，人們還能夠躲藏室內，然而有些地方，受到環境問題的影響可能是無可挽回的。越南是世界上受到氣候變化影響最嚴重的國家之一。假如問題持續下去，預計海平面將會上升1米，這1米將會影響到湄公河三角洲近半的地區被水淹沒，受影響人數最高達到3,000萬人。

圖片來源：H&P Architects

氣候變化每分每刻在威脅著人類，未雨綢繆總好過亡羊才補牢。越南的建築工作室H&P Architects針對問題提出可行的解決方案。FB House是一種漂浮竹屋模型，適合以河流為生的越南人，與其不斷避開洪水威脅擔驚受怕，倒不如直接搬到水上去居住。房屋由實心竹子連接而成，以編織的竹板、樹葉、波紋鐵皮、竹屏風等做間隔，還有一個大屋頂可以用來收集雨水和吸收太陽能，能夠漂浮在水面上因為地板下的塑料結構系統，中心還設想了淡水儲罐和化糞池，整個配套可以讓居民在竹屋上持續地生活。

圖片來源：H&P Architects

FB House是一個6×6米的模塊化系統，當有特別需要時可以擴展使用面積，令房子變得更加寬敞用作教室或圖書館等等用途。第一個實測房子在2022年夏天完工，在河內進行測試，第二個實測房子擴大至48平方米。門系統可以靈活地開關，在惡劣天氣來襲時增加了房屋結構的堅固性。在未來，FB House還會繼續發展成為一個更龐大的漂浮聚集地，很多新點子可以發揮，漂浮的遊樂場、蔬菜種植區、養魚區等等連接起來成為各種住宅群。

圖片來源：H&P Architects

雖然越南一直飽受氣候變化影響，這些新的解決方案將會為地區帶來希望，做好準備在災害來襲時作出應對。世界各地有許多浮動概念打造的地區和城市，動用的資金數以億計，縱使可以解決問題，然而對於沒有那麼富裕的地區例如越南卻是不太可行的。大規模應用起來FB House會為城市改造成新的景象，數以百萬計的貧困家庭受惠，為自己創造一個穩定安全的住所。