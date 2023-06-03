威尼斯建築雙年展虛擬展覽陣容鼎盛　打造元宇宙創意文化產業中心

在5月下旬舉行的威尼斯建築雙年展，國際知名建築設計團隊Zaha Hadid Architects與芝加哥建築設計團隊ArchAgenda攜手推出「METROTOPIA」項目，展示一眾業界領先團隊的當代建築設計，以知識轉移為主題，以虛擬展覽形式舉行，呼應元宇宙虛擬環境的潮流趨勢。

圖片來源：Zaha Hadid Architects／METROTOPIA

METROTOPIA是一個獨特的虛擬世界，致力成為世界的虛擬交流創意中心，參與的團隊陣容鼎盛，包括有OMA、Morphosis、Coop Himmelb(l)au 、UnStudio、MAD、藤本壯介、Archi-Union、LAVA、CAP、EcoLogic Studio和ZHA a.o.，每一個也有推動城市建築發展的影響力。展示的作品側重於面向未來，希望以最先進的形式來突出建築對城市發展的重要性。

圖片來源：Zaha Hadid Architects／METROTOPIA

METROTOPIA建構出來的多人虛擬環境，具有空間音效可以在以假亂真的環境下進行交流互動，忠實地表現設計與空間的特徵。METROTOPIA有著一個重要的使命，目標成為一個虛擬城市以更廣泛的設計系統來打造出一個創意文化產業中心，仔細的程度與現實一樣全面，匯集多方面的設計範疇和代表人物，包括城市、建築、室內、家具、產品、時裝、平面設計等等，參與的專業界別由學校、畫廊、博物館、出版社到媒體。

圖片來源：Zaha Hadid Architects／METROTOPIA

主理方Zaha Hadid Architects負責設計一個建築孵化器和一個最初的城市核心，提供了巨大的空間聚集建築師和室內設計師，創造出協同效應以創造具有活力的城市。遊戲行業越來越備受重視，因為遊戲引擎可以開發出各種特色虛擬世界，建基於NFT、元宇宙設計師和開創Web 3.0的貢獻者，元宇宙支持空間瀏覽導航和實時多用戶交流，會隨著人們的加入而快速發展，將會釋放出難以抗拒的網絡效應，所以進入元宇宙貼合METROTOPIA的宗旨，致力於擁抱未來，創造未來。