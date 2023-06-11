巴黎第三高金字塔大樓有助城市減排　多年來備受爭議引來高度限制

生活在香港到處見到居高臨下的高樓大廈，高層建築在很多城市並不稀奇⋯⋯然而巴黎除外。巴黎最高的建築非巴黎鐵塔莫屬，高330米，除它之外的就屬Tour Montparnasse，是當地唯一的摩天大樓，在1973年建成高度為210米，自此之後當局因為多種問題而在1977年為新建築設限，直到2010年被放寬，並將辦公大樓的高度限制設為180米，住宅區的高度限制在50米。

圖片來源：Herzog & De Meuron

最近當局再宣布新的限制，新建築只能有37米或12層，回復1977年的限制設定，此舉是因為在2011年立項的新建築Tour Triangle，本來打算就180米合格線成為巴黎第三高的建築，可是一直以來不斷受到批評，令計劃一再推遲至2021年，本來計劃在2026年建成，因為最近的新限制措施再又受到打擊。

圖片來源：Herzog & De Meuron

負責Tour Triangle項目的是瑞士建築事務所Herzog & De Meuron，曾設計過北京鳥巢，Tour Triangle外型獨特，正面來看呈現梯形形狀，從側邊來看是一座薄薄的高塔，樓高42層，預計可以容納約5,000名員工，並在頂層設有辦公室、商店區、全景天文台和全景餐廳。為顧及可持續性和環境質量，旨在實現高能效並達到國際認證，設計利用大量自然光照明，並且產生的二氧化碳是其大小的標準建築的四分之一，有助減少巴黎的碳排放量，所以2010年才特別因為它而放寬限制。

圖片來源：Herzog & De Meuron

計劃被推遲了12年，原因也是因為環保，該市廣泛推行生物氣候計劃，旨在確保巴黎在短期內儘管氣溫升高但仍然具有宜人居住環境。Tour Triangle的爭議還會繼續持續下去，一方面有環保考慮，另一方面很多人也支持大樓的建成，因為高樓大廈有助增加吸引力和競爭力。