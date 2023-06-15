國外AI大師設計海上移動城堡　當失去陸地時幻想人類未來居所

AI人工智能盛行的年代，好像可以取代到很多人類的工作，然而一直被質疑AI缺乏創作力，也好，不然創作者們更難以生存了。AI用得好，可以打破技術的限制，成為人類最忠實的好幫手，國外有一位以AI做創作聞名的建築設計師Kaveh Najafian，近日在Instagram發布一系列天馬行空的圖片，巨大的船體「Megaship」上面並不是一個個貨櫃，而是一座移動城堡。

創作概念源於一個較為悲觀的未來，當地球因為氣候變化，海平面上升淹沒近海地域，人們失去了港口，甚或失去了家園，地球廣闊的汪洋大海成為了新的家園拓展目標，人們在全球海洋中不斷的冒險，成為了我們不斷發展的時代象徵。在恍如沒有終點的永恆航行中，體現了人類不屈不撓的精神和不懈的進步動力，憑堅韌和創造力繼續前進。

圖片來源：Kaveh Najafian Instagram

Kaveh Najafian利用Midjourney和少量後製創作這些Megaship，人工智能突破真實與想像之間的界限，超現實的船隻或許會在某一天實現，變成漂浮、封閉的生態系統，而且每一個都有自己獨特的特徵。Megaship是一系列垂直都市概念的體現，異想天開的漂浮大都市之上，打趣地用了層層疊的設計，有點貨櫃的影子，也合符現時組裝屋、微型辦公室和微型公寓的趨勢。

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或許大家會覺得，這個悲觀的未來是不可能發生的，然而創作總是將不可能變成可能，由於人類具有這一種創作力，才於過去的文明歷史中不斷進步發展成今天的景況。況且Kaveh Najafian並非想將Megaship設計成一個個避難所，而是人類未來的其中一種可能性，船上設有很多新科技如風力渦輪機利用海風發電，垂直農場可以在沒有土壤的情況下生產各種作物，無論在任何環境都成找到我們的生存方式，也就是人類這個物種的本色。