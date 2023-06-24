斯德哥爾摩計劃興建大型木城　全面應對氣候危機未來充滿可能性

瑞典的首都及最大城市斯德哥爾摩正在計劃一個大型木材開發項目，目標打造成世界上最大的木城。木材是一種原始的建築，有著適合大規模使用、可再生和碳中和的特性，用於建造大型建設，有益於營造健康的生活或工作環境。

圖片來源：White Arkitekter

由丹麥及瑞典建築工作室 Henning Larsen 和 White Arkitekter 所負責，斯德哥爾摩木城將佔地 250,000 平方米，擁有 7,000 個辦公空間和 2,000 套住宅，旨在為城市創造獨特的可持續替代方案，該市目標在 2030 年所有的建築都將實現應對氣候危機的全面方案，因此必須使用最可持續的建築材料，在大多數情況下木材是不二之選。

圖片來源：White Arkitekter

這個項目將會以自然元素為特色，並設計成具有森林的感覺，嘗試創造一個充滿森林寧靜感覺的城市環境，配合開放的空間，具有獨特簡約和功能美學的設計特色。實行起來，將會使用有著更佳隔熱能力的綠色屋頂和自然採光，體現城市與自然和諧相處的景況。為加強更安全的結構，木材建材的表面形成一層保護性炭層，保留了大部分結構強度，木材這種材質既能吸收碳，排放量也比混凝土少，可以在整個施工階段和生命週期中顯著減少對氣候的影響，而且建築過程更短、更安靜。

圖片來源：White Arkitekter

木城還將擁有自行生產、儲存和共享的能源系統，除了住宅和辦公空間之外，會設有餐廳和商店等等配套。預計將於 2025 年動工，第一批成果將於 2027 年見到。開發商選擇以分階段形式進行建設，在每個階段面對新的挑戰和學習新的事物，接收意見，使之不僅是一座建築，創造出人們喜歡又想去的地方，這裡充滿多樣性和可能性。