隈研吾操刀溫哥華大型住宅　弧形外觀顧及環境形成人與建築的關係

日本很多建築師因為獨特細膩的思法，深受世界各地城市的喜愛，邀請他們負責特色建築的項目。日本建築工作室隈研吾建築事務所在加拿大溫哥華一座名為 Alberni 的座 43 層住宅大樓完工，以弧形的外觀奪目地立於市中心。

圖片來源：隈研吾建築事務所

Alberni 有著弧形結構，隨著高度上升在頂部延伸，離街道呈拱形形態。其目的是保留街道現有建築的景觀，同時為大樓帶來充足的光線。弧形設計還允許建築物內每個單位都有一個嵌入式陽台，這樣可以讓空氣流過建築物，形成良好的通風性。一般來說，高大的建築總會有著巨大的玻璃幕牆，然而建築界越來越對於這種形式反感，Alberni 雖然也會用玻璃，然而沒有將之當成主體，反而是由較小的碎片組成，並保持金屬和木材的材質特色。

圖片來源：隈研吾建築事務所

在溫哥華的摩天大樓總是非常統一，Alberni 的外觀在其中顯得非常獨特，有如雕塑般的的標誌性地標，在天際線上格外鮮明。其弧形設計使周圍的建築物能夠保持視野，碎片化的外牆以不同的方式在立面上分層，創造出一種有紋理的視覺圖案。沿著立面延伸的結構梁柱延伸到入口與地面連接，形成一個封閉的空間，用於創造一個圓形廣場和花園，隈研吾還特別為廣場設計了一座鋼琴，不平凡的是，入口不再是圍牆，而是一個表演空間，這種活動元素恍似在歡迎進來的客人。大樓的公共空間以極簡主義設計，採用了大量的石頭和木材，設有的設施包括游泳池、音樂室，還特別開設一間日本餐廳。

圖片來源：隈研吾建築事務所

隈研吾是2020年東京奧運國家體育場的設計者，他擅長探索與周圍環境的關係，建築對於他來說不僅僅是一件事物，有著與空氣、光線與場地之間存在的緊密而靈活的關係。建築物亦不是一個獨立的物體，人們會使用它，因應建築而進行不同的活動和行為，促成了一連串相互關係。