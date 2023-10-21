馬爾代夫酒店｜近3年開幕6間住宿推介　文華東方等5大奢牌將亮相

在我們無法旅遊的兩年，馬爾代夫新開酒店的步伐並未停止。

疫情原因，當地關閉了近一年的國境。但絲毫不影響人們對它的嚮往，僅2021年，馬爾代夫接待了130萬次遊客，足以登頂最受歡迎海島。

這期間全弧形的麗思卡爾頓別墅（The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands）揭幕，一開業就爆滿；時隔11年重返馬爾代夫的阿麗拉（Alila Hotels & Resorts - Hyatt）也亮相了，以獨到選址和設計取勝。

然而更吸引MISS的是，當地逐漸誕生出具有設計感且好玩的年輕酒店。

有將健康療癒發揮到極致的Joali Being，開業便拿下AHEAD Asia大獎；還有佔地54公頃的禧亞世嘉Siyam World，能踢足球、酷跑Parkour和騎馬。

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這也讓奢華品牌提早佈局，文華東方Mandarin Oriental、寶格麗Bulgari接連官宣將於2025年攜手亮相馬爾代夫；我們企盼數年的嘉佩樂Capella Hotels & Resorts也有了新消息，50幾間客房提供私密的奢華感。

如今，在馬爾代夫不只有躺平，選擇將會越來越多樣，它也成為我出境度假的第一站。

Joali Being 顏值擔當

曾以「小白馬莊園」名號走紅的嬌麗Joali，在馬爾代夫新開了第二間酒店Joali Being Bodufushi。新酒店延續了嬌麗一貫的高顏值，同時將健康療愈發揮到極致。

抵達酒店後，私人健康顧問將通過心靈、皮膚、能量和微生物群來檢測你的健康狀態。他們由營養師、治療師、運動專家、自然療法師組成，在力量、活力、運動、消化、睡眠、免疫力、荷爾蒙平衡等多方面來制定健康計劃。

68棟別墅分佈在潟湖、沙灘周圍，每間帶有私人泳池和露台。與自然相融合的設計旨在消除負面振動並增強島上的能量流，躺在軟硬適度的睡牀上，肩頸腰椎立馬放鬆。

除了健康顧問，酒店還配備水療室、鹽吸入室、土耳其浴室、普拉提工作室、聲音治療館和AKTAR草藥學中心等多種療癒設施。

阿麗拉Alila 11年後重返

2022年4月，馬爾代夫阿麗拉科泰法魯度假村（Alila Kothaifaru Maldives）亮相。這是繼2011年阿麗拉換牌柏悦後，當地首間該品牌酒店。

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這次，阿麗拉的選址更絕。位於馬累Malé北部的Raa環礁，遠離主島，四周環繞着珊瑚礁，還能遊覽聯合國教科文組織世界生物圈保護區哈尼法魯灣Hanifaru Bay，是難得避世之地。

酒店還是欣賞日出和日落的最佳地，所有房型提供不同景觀，可以根據喜好來選擇。房間沿用阿麗拉一貫的設計風格，用更親近自然的木製材質來達到與周邊環境相融。

沙灘別墅面朝海洋，四周被綠植包圍，每間別墅都有一條私人小路可直接通往海邊。

水上別墅僅有125平方米，推開窗即達陽光甲板，一旁的私人泳池無限向遠處延伸，與大海融為一體。

麗思卡爾頓Ritz-Carlton 全水上別墅

馬爾代夫麗思卡爾頓（The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands）所在的法裡群島距離馬累機場搭乘水上飛機僅10分鐘。酒店由Kerry Hill Architects設計，據說，Kerry Hill生前完成了大部分的設計。

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其中最為亮眼的是獨立於水上的水療中心，圓弧形建築中間鏤空，並獨立於水上。通過棧橋才能抵達，走在棧橋上兩旁無任何遮擋，美極了。

不僅是水療中心，酒店其他區域也都是圓形的，兒童俱樂部、私人泳池甚至是睡牀，弧形線條展現在各個角落，我願稱其為Kerry Hill最具設計感的酒店之一。

麗思卡爾頓只有水上別墅，分為單卧至三卧室不等。

別墅面朝海景的一側被完全打開，推開全景推拉門，私人泳池呈流線型環抱別墅。從遠處看，與海洋融為一體。

室內遵循了Kerry Hill一貫的極簡，乍看冷淡的極簡風，實則是堅持與環境融合，建築本該低調。

禧亞世嘉Siyam World 獨佔最大島嶼

馬爾代夫禧亞世嘉酒店（Siyam World Maldives）隸屬禧亞酒店及度假村集團，他們在當地擁有5個豪華私人島嶼。

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酒店佔地54公頃，是當地最大的島嶼之一。19個不同類型的房型，包括沙灘套房、沙灘別墅以及配備私人水上滑梯的水上別墅。

它還提供一系列有趣的活動，大多在其他酒店鮮少能體驗到。比如，水上酷跑樂園、馬術俱樂、水上飛機和海豚艦艇。

創始人喜愛運動，還配備了法甲球星同款的FIFA標準足球訓練場。

12間餐廳提供純素食、意大利、印度和海鮮燒烤等特色菜。其中，立方體餐廳為米芝蓮做客主廚餐廳。

Kagi 日式禪意海島度假

Kagi Maldives Spa Island，從命名就可以看出，這是一座主打水療養生的小島。但和Joali Being不同，它着重推廣健康生活方式，而並非以度假療癒為主題。

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Kagi隸屬於皇冠酒店集團（CCR），旗下還有庫達度私人島Kudadoo Maldives Private Island、芙拉瓦麗Hurawalhi Island Resort、維利甘度Veligandu Island Resort & Spa、蜜月島Meeru Island Resort and Spa等酒店。

打造酒店的建築師也大有來頭，來自日本建築設計師山崎雄二，他曾打造全球首間水下客房——倫格里島康萊德酒店的水下別墅 THE MURAKA。

在Kagi，建築師將健康和私密性放在首位。因此，水療養生中心位於酒店中心，中央設有露天淚滴形水上瑜伽亭，營造出天人合一的氛圍。內有6間雙人護理室，7間單人護理室、熱療室、水療精品店、休閒休息室、修腳和修指甲區以及一間露天瑜伽館。

酒店規模不大，但提供很多娛樂健康活動。比如水晶音療、太極、氣功、 瑜伽和普拉提以及水上項目。

卓美亞Jumeirah 撞色玩出新高度

卓美亞在馬爾代夫開設首間全別墅度假村Jumeirah Maldives Olhahali Island，由2019年開業的北馬累環礁麗世度假村換牌而來。接手後，卓美亞並未進行翻新改造，酒店仍保留着麗世年輕潮流的影子。

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67棟複式度假別墅以航海造型與色調為特色，將超級遊艇的氣派和邁阿密南海灘的律動完美融合。鮮豔的桃紅色奪人眼球，與海洋的祖母綠增添了許多活潑的氣氛。

酒店打破馬爾代夫的傳統風格，用超大空間複式別墅代替了傳統的茅草屋，最大的有3層佔地面積近1000平方米的三卧別墅。

一批大牌將至

三年內，文華東方、寶格麗、Chedi以及嘉佩樂都將在馬爾代夫分一杯羹。

文華東方Mandarin Oriental

馬爾代夫文華東方預計2025年落地亮相，酒店選址南印度洋一片處女地，南馬累環礁中Bolidhuffaru島群上的三座私人島嶼。

提供120棟獨棟別墅，其中10套為文華東方住宅，面積200平方米起，每間別墅配備私人泳池和私享空間。

寶格麗Bulgari

峇厘島之後，寶格麗再次來到頂級度假海島。

馬爾代夫寶格麗依然由品牌的御用搭檔Antonio Citterio Patricia Viel設計，4間客房包括一棟坐落於獨立島嶼上的寶格麗別墅、33個帶有獨立游泳池的海灘別墅、20間水上別墅以及一系列豪華酒店設施。

澈笛Chedi

澈笛將首次登陸馬爾代夫，位於長約1公里的Kudavillingili珊瑚島上，距離馬爾代夫首都馬累機場僅25分鐘。

庫達薇陵姬麗澈笛度假酒店（The Chedi Kudavillingili）將設有99棟別墅（包括36棟水上別墅），配備一座150米長的中央游泳池。

嘉佩樂Capella Hotels & Resorts

與麗思卡爾頓、柏典為鄰，同在法裡群島（Fari Island）的，還有隈研吾和傅厚民聯手設計的馬爾代夫嘉佩樂。

從設計上來說，嘉佩樂與姐妹品牌柏典風格接近，但前者僅有57間別墅，空間更大。

客房坐落在潟湖周圍，都享有印度洋海景和私人泳池。

同時，酒店將配備一間米芝蓮星廚日式omakase餐廳和美式牛扒館。不論是設計師重量級別，還是酒店設施配套，可以說嘉佩樂是在和白馬莊園Cheval Blanc Randheli Maldives、維拉Velaa Private Island Maldives爭頭牌。

SO/

雅高Accor旗下潮流品牌SO/正式登陸馬爾代夫，計劃今年揭幕。

SO/ Maldives坐落在當地首個綜合休閒生活目的地CROSSROADS，這裏集高端餐飲、奢侈品購物、娛樂和休閒活動為一體。

80棟奢華別墅，或坐擁白色沙灘，或凌駕於蔚藍大海，從建築造型到內部軟裝都貫穿了SO/的前衛、摩登的設計風格。