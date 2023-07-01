《Barbie》海邊粉紅夢幻屋免費入住　真人版電影上映日開放預訂

趁Barbie不在家，Ken竟然將夢幻大屋免費借給有緣人入住！真人版電影《Barbie》會在7月21日上映，無數曾經擁有過Barbie，在Barbie陪伴下成長的女孩可以一睹真人Ken的風采！位於加州的粉色豪宅Malibu DreamHouse，由著名出租平台Airbnb所打造，夢幻屋有三層樓高，後院有一個巨大的長方形水池，周圍被綠油油的植物所包圍。

圖片來源：Airbnb

這座海邊豪宅享有全海景，Ken的睡房以牛仔主題佈置，都是主打粉紅色，裝飾品有牛皮地毯、牛仔帽和休閒毯等等，女孩子一定要一探衣櫃的究竟，衣服齊全，入住的客人可以借用Ken的流蘇牛仔襯衫和結他。除此之外裡面還有Barbie的一些衣服，包括電影中帶有羽毛裝飾的標誌性粉紅色高跟鞋。大宅有很多露台是一大特色，室外Disco舞池設有DJ設備，可惜今次Ken只將大宅出借給2人，未能盡情開派對，然而也有夠浪漫的了！

圖片來源：Airbnb

在《Barbie》電影上映之時，在7月21至22日粉絲們可以開始預訂大宅，機會難得，況且好消息是免費住宿！全因Ken不知道應該如何定價，畢竟Ken喜歡的是海灘，而不是數學⋯⋯在體驗夢幻屋期間，客人們可以借用沙灘衣裝，享用陽光與海灘，或者在戶外無邊泳池享受日光浴。直到離開時，除了將鎖匙交還給Ken，還可以帶走一對黃粉色的聯乘版Impala滾軸溜冰鞋和Ken的衝浪板，滿載而歸！

圖片來源：Impala

很多女孩子曾經擁有過Barbie伴著成長，Barbie在50年代被發明出來，創造者Ruth Handler從女兒經常玩的紙娃娃獲取靈感，轉用塑料生產的方式推出仿真人娃娃，並以女兒的名字Barbara來命名。50年代流行玩娃娃，有助於鼓勵年輕女孩培養她們的養育本能，然而Handler看中的是，女兒在玩娃娃時模疑的社交場景，在培育社交技能方面很有幫助。Barbie在1959年紐約舉行的國際玩具展展出，Barbie一頭金色秀髮，甜美的臉蛋，絕佳的身材，深得歡迎獲取萬千少女的芳心，第一年銷售量達35萬隻成績驕人。然而，Barbie的美麗外表卻引起爭議，被批評女孩子太早模仿Barbie的外貌是不健康的，甚或會影響了小朋友的審美定義，後來Barbie推出了不同膚色、身形、個人特色的版本。