荷蘭旅遊公司改變舊有工作概念　強調生活平衡的新型辦公空間

各位在找尋工作機會時，在薪金、福利、前景以外，會不會將工作環境納入考慮範圍之內？看到一些美輪美奐，又符合企業特色的辦公室時，讓人不禁響往起來，自己有沒有機會可以在這裡上班？國外很多企業著重工作環境，畢竟良好舒適的空間，有助提升工作效率，假若是創意工業有關的，還能夠啟發出不少靈感。

圖片來源：UNSTUDIO

位於阿姆斯特丹市中心的Booking.com園區，是建築工作室UNSTUDIO於當地最大的建築項目。園區是一個充滿活力的環境，鼓勵人們在這裡生活、工作和娛樂，一個專門為相遇而設計的社交中心，非常切合Booking.com的業務特性。擁有公共空間和零售設施，和可以居住的住宅空間，皆圍繞健康和福祉來設計。園區獲得綠色建築BREEAM優秀設計證書，所用到的可持續解決方案方面也是最先進的，以10個重點元素滿足居住者的不同需求，包括空氣流通、水、營養、陽光、運動、熱能、聲音、材料的使用，顧及整體的心理健康，以及回饋阿姆斯特丹社區的策略。

圖片來源：UNSTUDIO

園區反映出Booking.com這間荷蘭旅遊公司的核心業務，建築概念反映了阿姆斯特丹的特色：重要的港口、工業發達的歷史，細緻地運用玻璃，以減少整個建築的巨大形象，輕輕反射出波光粼粼的水面和天空。建築的天花板提供供暖和製冷功能，適當調節氣溫，並引入充足的日光，讓員工每時每刻都精神奕奕，變相工作效率也能增加吧！

圖片來源：UNSTUDIO

建築從設計規劃入手，鼓勵內裡的員工多活動筋骨。常常說都市人忙碌又多病，主要原因還是出在缺乏活動之上，身體健康由走出每一步做起。整個建築通過營造引人入勝的環境，通過使用樓梯、天橋、屋頂和各個樓層來鼓勵走動，在身體健康之外，這樣的設計也對員工的精神健康有益，鼓勵人們走出自己的空間，導入步行會議的概念，體驗與同事溝通的新方式。這些新穎的會議空間和便利設施，使員工可以自由選擇如何去設計自己的工作天，營造健康、高效率的Work-Life Balance態度。