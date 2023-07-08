以火星、叢林為靈感的兒童遊樂場　融合自然環境提供庇護和歸屬感

兒童是社會的未來，現時很多家長為及早培養好小孩，自小進行無間斷的學習過程，從小就學會了競爭，對兒童的成長及身心發展，是否真的最好做法？學業只是兒童發展的一部份，在小朋友的人生中，還有交朋友，及時玩樂，認識世界等等同樣重要的部份，不時帶小朋友出外玩樂，遊樂場是很好的社交和學習場所，上海一間做景觀設計的設計公司，很擅長做遊樂場設計，為孩子們提供充足的空間讓他們自由奔跑，冒險和放鬆。

圖片來源：上海喜隨景觀設計

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上海喜隨景觀設計之前在廣州設計了一個紅色沙丘般的遊樂場名為火星降臨兒童場地，利用自然地形創造起伏的景觀，適合兒童進行多種活動，設計靈感來自山丘和叢林樹屋，利用混凝土製成的波紋山丘，是結合了數碼科技和精密計算的成果，將室外空間與自然環境互相融合，最大限度地減少使用柱子作支撐，可以提高了空間效率，原材料消耗也減少約三分之二。模仿了洞穴的自然地形，讓孩子們在這兒自由穿行，設有攀爬空間，還有自然排水系統，即使在地形起伏的情況下也能有效處理雨水流，讓雨水自然流入綠色地帶。

圖片來源：上海喜隨景觀設計

這公司在上年也在成都設計了另一個遊樂場：叢林星球兒童活動空間，那裡靠近繁華商業區，附近都是高層建築環境，遊樂場在顧及功能性之外也要增添藝術體驗，帶有美化社區的作用。似乎洞穴地形設計是他們的拿手好戲，自然起伏的地穴將兒童設施隱匿其中，還可以過濾掉周圍人造環境的紛擾，在兒童的心理上，提供了庇護和自然歸屬感，即使是來帶小孩的家長，也可以在公園放鬆心情，與孩子一起漫步和遊玩。