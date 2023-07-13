美國最受歡迎派克峰遊客中心啟用 渾然天成全方位顧及可持續性
/ 2023.07.13
圖片來源：GWWO Architects
遊客中心由巴爾的摩建築工作室GWWO Architects建造，外觀渾然天成，恍似是從山頂雕刻出來的，設計的形式和所使用的材料，均受到派克峰花崗岩的特色所啟發。從下以上觀望，建築沒有格格不入，反卻有如山的一部份。派克峰由探險家澤布倫・派克在1806年發現，成為首個登上這座山峰的人，以他的名字來命名。1961年被評定為美國國家歷史地標，有美國之山的別稱，山頂上擁有眾多碳酸泉因而發展為一個療養地，派克峰也是知名國際爬山賽的舉辦地點。由於派克峰對於當地非常重要，所以位於山頂的遊客中心的設計至關重要。
圖片來源：GWWO Architects
這座建築既美觀，又能夠顧及實用性，利用了獨特的環境條件，建築的大部份位置提供了有遮蔽的室外區域，讓遊客安心欣賞風景，最大限度地減少了暴露在強風中的機會。建築的南方盡量提高採光，以此來減少了能源使用需求。在隔熱和儲熱方面也做得全面，高度隔熱的混凝土外殼，配合地板供暖，石材覆層有助於保持熱量，這使建築能夠應對極端氣候，山頂的冬季氣溫可低至零下40度。環境管理是設計的核心，在這個山頂有著最困難的建築環境，無阻建造可持續性的建築，得到LEED銀級認證，實現淨零能源。
圖片來源：GWWO Architects
梯田式設計令建築本身成為了欣賞風景的理想平台，可以欣賞無邊無際的天空和周圍壯麗景色，還有展覽區域和餐廳配套，展品重點介紹了這座山的歷史、氣候、地理、環保等等相關資訊。這裡採用溫暖質樸的色彩和當地採購的天然材料建造，進一步將室內與景觀連接起來。內裡的廁所有著真空系統，可以轉換生活污水每年節省350,000加侖用水。在計劃通道時考慮到人流控制，有助保護恢復脆弱的植被，建築還設有雨水收集系統，等到獲得批准時可以隨時投入使用。