波蘭廢棄軍事用地搖身一變成為多功能公園　猶如充滿活力的調色板

公園是小朋友建立童年的地方，亦對於一個社區的重要性是非常大的。然而，一式一樣的公園逐漸忽略了公園應有的功能性，並沒有旨在為社區帶來生氣與活力。波蘭霍茹夫市一座被拆除的軍事建築遺址上，興建了一個多功能公園，充滿了異想天開的設計，綠化植被令人想要靠近，遠眺過去有如充滿活力的調色板。

圖片來源：SLAS architekci

公園提供休閒活動和娛樂，亦促進社區互動和社交，提升使用者的身心健康，還兼顧了環保與美化社區的功能。反之，如果一個社區缺乏公園，或者只有平平無奇、一式一樣的公園，會導致社區凝聚力不足，環境品質下降以及影響社區形象和吸引力。有見及此，霍茹夫市請波蘭設計工作室SLAS architekci打造一個多功能公園，希望提供一個有趣的空間，達到城市再生和整合的效用。

圖片來源：SLAS architekci

這個項目獲得了2022年歐盟當代建築獎EUMiesAward的提名，被設計為一個可以貫穿各處的混凝土平台，根據植物的形狀而設計，配合場地現有的樹木，是特別為了公園而保留下來的。該公園附近是西里西亞大學，最初是針對年輕學生而設的，後來向所有年齡層的用戶開放，促使了學術社區與當地居民的融合。

圖片來源：SLAS architekci

本是軍事用地，被廢棄之後樹木叢生，成為了被忽視的社區的一部分。為了吸引遊人到來，逐漸將廢棄的地方變成了安全的公園，為社區帶來了生機。 園內包括學生休閒區、兒童遊樂設施、健身區和單獨設計的街道設施。成功獲得獎項的提名，因為該平台連接了多樣化的項目，並強化了這片地的使用可能。