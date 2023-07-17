日本獨特弧形住宅設計由公寓擴展至社區　讓居民相互溝通而非孤立

全球疫情大流行期間，為了減緩病毒的傳播，很多國家和地區實施了社交距離措施，包括限制人群聚集、關閉公共場所和實行居家隔離等，這些措施可能會使得人們與親友和鄰居之間的接觸減少，進而影響彼此之間的交流和關係。有見及此，日本Organic Design Studio在日本埼玉設計出一座公寓，帶有擁抱社交聯繫的概念，旨在復興社區聚會的精神。

圖片來源：Organic Design Studio

疫情可能對人們的心理健康造成負面影響，這些情緒可能會使人們對社交活動和與人互動的意願減少，而且疫情期間，很多人轉向使用數字化平台進行交流和社交活動，也可能會對面對面交流和真實的社交互動造成一定的負面影響。Organic Design Studio的設計概念源自日本城市街區中的傳統水井，人們在工作或生活時可以在那裡進行溝通交流。將此概念帶到現今世代，形成一種「街區口袋」的弧形住宅開發項目概念，把人與人用口袋收納於此，成為居民的聚集地。

圖片來源：Organic Design Studio

概念是在疫情期間所構思的，深入探討了當地的社會主題，為應對疫情而設計的單身人士住房，為了避免孤立的建築，建築師設計一個口袋般的花園為中心，居民可以在那裡與城市互動和聯繫，促進共享體驗，還追求符合衛生方面和當地特色的規範。將建築物分為兩個帶有彎曲牆壁的不同結構，該結構形成街道的入口，邀請居民或者路人靠近休息。道路與庭院的無縫融合，模糊了公共和私人空間之間的界限，吸引人們探索共享空間。

圖片來源：Organic Design Studio

設計團隊有意專注於創造靈活的共享空間，而非單單是解決公寓內公共區域的擴展問題，設計的另一個重點是考慮對抗孤立感，通過規劃隱私和公共意識之間的平衡，讓租戶可以體驗到彼此的歸屬感和正念感，項目旨在挑戰社會統一性，開發舒適和現代的生活空間。公寓規劃地點位於一個住宅區，距最近的火車站不遠，附近有大型醫院和護士學校，可以為那裡工作的員工和在大學就讀的學生使用。工作室希望讓單身人士生活在同一屋簷下，同時互相照顧，建立居民之間的關係，使他們能夠相互溝通，而不是被孤立。